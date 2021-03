Clermont l'emporte à Paris, Bordeaux s'offre le derby... Les pronos avec Parions Sport en Ligne

Stade Français - Clermont

Un Stade Français en demi-teinte reçoit l'ASM ce samedi en ouverture de la 20e journée. Les Parisiens sortent, certes d'un succès bonifié contre Agen mais n'arrivent pas à convaincre. Huitièmes, à 7 longueurs du Top 6, les hommes de Gonzalo Quesada ne peuvent pas se permettre de faux-pas à domicile. Mais en face, ce sont des Clermontois revanchards qui arrivent avec l'ambition d'assurer leur place pour les phases finales. Dans un duel très serré entre deux équipes qui veulent se racheter, nous voyons les Jaunards s'imposer d'une courte marge.

Notre pronostic : victoire de Clermont, bonus défensif pour le Stade Français

UBB - La Rochelle

Choc de cette journée, le "derby de l'Atlantique" entre Bordelais et Rochelais aura lieu ce week-end. La pause internationale a dû faire du bien aux deux équipes qui semblaient un peu émoussées il y a deux semaines. La Rochelle a surtout lâché du lest dans la course à la première place. Bordeaux veut se rassurer et conforter sa place dans le Top 6 pour enfin disputer les phases finales. À domicile, les Bordelais ont la faveur de notre pronostic.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux, bonus défensif pour La Rochelle

Brive - Agen

Brive a réussi à s'extirper un minimum de la course au maintien dans laquelle n'est même plus Agen, bon dernier et trop loin pour remonter. Les Brivistes, qui se montrent à leur avantage ces dernières semaines devraient donc disposer largement de trop faibles Agenais. À domicile, les hommes de Jérémy Davidson devraient empocher le bonus offensif.

Notre pronostic : victoire de Brive avec le bonus offensif

Castres - Pau

La course au maintien par contre, elle est bien présente du côté de Pierre-Fabre où Castres reçoit Pau. Neuvièmes, les Castrais visent désormais les phases finales, tandis que Pau est maintenant 13e et en grand danger. Les Palois sont lancés dans un combat à trois avec Bayonne et Montpellier et doivent absolument engranger des points. La mission semble tout de même compliqué pour ce week-end.

Notre pronostic : victoire de Castres

Bayonne - Racing 92

Match difficile à pronostiquer entre deux équipes en besoin de victoire. Les Bayonnais sont à la lutte pour le maintien et ont l'avantage d'avoir un match à domicile en plus de ses concurrents, le Racing 92 cherche à dépasser La Rochelle afin d'accéder directement aux demi-finales du championnat. Dans un match engagé, le Racing d'une courte tête.

Notre pronostic : victoire du Racing, bonus défensif pour Bayonne

Toulouse - Montpellier

Sans ses internationaux, Toulouse reçoit le MHR ce week-end à Ernest-Wallon. Un duel entre deux équipes qui se sont imposées lors de la dernière journée, mais aux dynamiques inversées au classement. Alors que le Stade toulousain caracole en tête du championnat, Montpellier est en difficulté à la 11e place. Un succès des hommes de PSA est donc difficile à imaginer.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Lyon - Toulon

Pour clôturer cette 20e journée, le LOU reçoit le RCT. Les Toulonnais qui pourraient disputer cette rencontre sans leur ouvreur Louis Carbonel, appelé avec les Bleus en début de semaine. Si c'était le cas, la mission deviendrait alors encore plus compliquée pour Toulon face à des Lyonnais appliqués à domicile. Ce duel crucial pour le Top 6 devrait donc tourner à l'avantage des Lyonnais.

Notre pronostic : succès de Lyon

France - Écosse

C'est la rencontre qui va clôturer ce Tournoi des 6 Nations 2021. Match en retard de la 3e journée, les Bleus reçoivent l'Écosse au Stade de France ce vendredi soir pour potentiellement remporter la compétition. La tâche risque d'être bien compliquée. Le XV de France doit gagner le match avec le point de bonus offensif et par plus de 20 points d'écarts pour gagner cette édition. Face à un XV du Chardon qui a réussi à venir à bout de l'Angleterre lors de la première journée et largement surclassé l'Italie la semaine dernière, l'équipe de France va devoir sortir tout son potentiel.

Notre pronostic : Victoire bonifié de la France.