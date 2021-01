Reverra-t-on Alexandre Lapandry sur les pelouses ? Et si oui, quand ? Depuis le 18 octobre dernier et un choc à la tête contre le Stade français, le troisième ligne de 31 ans est cloîtré à l'infirmerie. L'intéressé lui-même a reconnu, dans les colonnes de La Montagne, « être dans l'incertitude » quand à son retour à la compétition. Sa carrière paraît aujourd'hui en suspens, la faute à une succession de commotions cérébrales. « On a tous une épée de Damoclès au-dessus de notre tête », a-t-il rappelé au quotidien régional.

L'international aux 13 sélections a pourtant suivi une convalescence appropriée avec du repos, des examens et des visites dans un centre de rééducation spécialisé en Suisse. Mais trois mois après, les symptômes persistent et incitent à la plus grande prudence le concerrnant.

Deux mois d'indisponibilité en plus

L'ancien Tricolore ne prend même plus part aux entraînements sans opposition de son équipe. « Á distance du choc, alors que le ressenti était toujours compliqué pour le joueur clermontois, des examens supplémentaires ont montré des dommages au niveau cervical. Deux mois d’indisponibilité supplémentaire sont nécessaires avant d’envisager un retour sur le terrain, a communiqué, ce mardi, son club. (...) Sa récupération demande plus de temps afin de se soigner des suites de sa commotion cérébrale. »

Fidèle de Clerrmont depuis 2008, avec qui il a disputé plus de 250 matchs, le flanker est contractuellement engagé jusqu'en juin 2023. Sera-t-il en mesure d'honorer cet engagement ? Les prochains mois devraient être décisifs quant à la poursuite de sa carrière.