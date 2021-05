Ce week-end, le rugby pro plaque l'homophobie !

Dans le cadre de son programme sociétal « Plaquons l’homophobie » lancé en 2020 et en soutien de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie du 17 mai, la Ligue Nationale de Rugby proposera ce week-end un dispositif de sensibilisation lors des matchs phares du Top 14 et de la Pro D2. Pour la première fois, la LNR fera apparaître une ligne arc-en-ciel sur les terrains de rugby, en plus des lignes de jeu. Cette ligne symbolisera un chiffre issu d’une étude menée par la LNR, afin de sensibiliser le plus grand nombre sur la question des LGBTphobies dans le sport et la société. Cette action marque le coup d’envoi de la mise en place de 30 ateliers de sensibilisation dans les clubs dès la rentrée de septembre 2021, en collaboration avec Tétu et avec le soutien de la Société Générale, et à destination de toute la famille rugby professionnelle (présidents, joueurs professionnels et du centre de formation, staffs…). Les matchs concernés par ces actions sont les suivants : Bordeaux-Bègles - Castres, Clermont - Toulon et Montauban - Grenoble.