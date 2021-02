« Nous sommes conscients de ne pas vous avoir apporté beaucoup de plaisir à l’occasion de cette rencontre, a écrit le flanker. Nous sommes déçus par notre performance et nous n’avons pas donné du club la meilleure image à l’occasion de cette rencontre diffusée dimanche soir. Beaucoup d’entre vous, après nos récents succès à l’extérieur, attendaient sans doute une bonne prestation de notre part à Paris. (...) Désormais, nous sommes aussi conscients que nous devons redresser à nouveau la barre et, malgré les difficultés du moment et les blessures, je souhaite vous dire que nous allons tout faire pour que vous soyez fiers de nous à l’occasion des prochains matchs à domicile. (...) Votre présence dans les tribunes nous manque terriblement et les matchs à domicile à huis clos ne sont pas simples à aborder. Mais c’est le lot de toutes les équipes et nous savons que nous avons aussi le privilège de pouvoir continuer à exercer sur le terrain notre métier. » Les Tarnais vont chercher à se racheter dimanche face à Bayonne, lors d'un match en retard crucial dans la lutte pour le maintien.