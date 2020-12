Le rugby et le sport dans son ensemble peuvent reprendre espoir. Invité de BFM TV ce mercredi, le Premier ministre Jean-Castex a ouvert la porte à un retour du public dans les stades plus tôt que prévu. "C’est un sujet qui est en cours de discussion, mais pas avant le 15 décembre, c’est sûr. Que ce soit pour le sport collectif professionnel comme amateur", a-t-il affirmé. Le 17 novembre dernier, Emmanuel Macron avait pourtant annoncé que les spectateurs ne pourraient pas revenir dans les stades avant 2021. Comme on l'espérait depuis quelque temps du côté de la LNR, les supporters devraient finalement avoir l'occasion de revenir dans les stades aux alentours de la mi-décembre.

Lors de son déplacement à Toulouse la semaine dernière, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu avait déjà amorcé l'assouplissement des mesures, en estimant "envisageable" cette date du 15 décembre. Il semble que l'ancienne nageuse ait été entendue. Ce mercredi 2 décembre, Roxana Maracineanu a d'ailleurs confirmé, lors d'une allocution à l’Organisation patronale du Sport, CoSMos, que "le gouvernement ne fermait pas la porte à sa proposition de retour des spectateurs le 15 décembre dans les stades en plein air selon une jauge à 25%" de la capacité des enceintes. Le boxing day du Top 14 devrait donc se disputer devant du public.