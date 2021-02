Interrogé en conférence de presse, à la fin de la rencontre entre "son" RCT et La Rochelle, à propos du 200e match disputé ce soir-là par son ancien joueur Kevin Gourdon, Patrice Collazo lui a rendu un bel hommage. "On est à l'opposé l'un de l'autre, sur tout, et c'est pourtant quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. 200 matchs, c'est bien pour un joueur de ce profil-là, qui est atypique. Ça le fait rigoler quand je dis ça. Mais c'est bien, ça prouve la fidélité à un club. Il le mérite. Il a eu des moments creux mais c'est un drôle de joueur. Et un drôle de mec."

Les deux hommes ont parfois entretenu des rapports conflictuels, lors de leur époque commune sous les couleurs rochelaises. Ils ne manquent pourtant pas une occasion de se rendre hommage. "Il m’a mis je ne sais combien de coups de pied au cul pour me faire progresser. Chose qu’il a réussie" confiait le joueur, il y a deux semaines, dans les colonnes de Midi Olympique. "Si on regarde dans le rétro, on peut dire que tout ce qui a été mis en place a bien fonctionné. Après, ça aurait été sympa de finir son aventure et la nôtre sur un titre, avec pas mal de joueurs qu’il avait fait venir et rêver. Le destin en a voulu autrement, c’est comme ça."

"Il ne veut pas compter son match avec les espoirs"

Toujours dans ce registre du "je t'aime, moi non plus", Collazo se permettait cette petite pique, sur le ton de l'humour, toujours samedi soir à propos du 200e match de Gourdon. "C'est pas 200 matchs qu'il a faits, mais 201 matchs. Il en a fait un sur la plaine des jeux, avec les espoirs, une semaine après avoir joué les All Blacks. Celui-là, il ne veut pas le compter mais pourtant, c'est bien 201 matchs."

Pour rappel, en 2016, Kevin Gourdon avait été élu meilleur international français de l'année. Il avait notamment été brillant avec le XV de France lors des tests-matchs d'automne, dont une dernière prestation remarquable face à la Nouvelle-Zélande. Trois semaines plus tard, à son retour en club, son entraîneur Patrice Collazo l'avait envoyé une semaine avec les espoirs. "Il avait besoin de recadrer un peu son jeu. Il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Si on l'a envoyé avec les sspoirs, c'est qu'on a jugé qu'il avait besoin de reprendre certains repères." Le joueur, un rien vexé, s'était contenté de commenter : "Je ne m'y attendais pas, mais c'est Patrice (Collazo) le boss."