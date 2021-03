"C’est la troisième fois de la saison que je suis contraint de prendre la parole, a déclaré sur RMC le patron du club varois, mardi. J’ai dit aux joueurs que je n’aurais dû le faire qu’une seule fois, à la rigueur deux pour les féliciter en fin de saison…" L'entrepreneur a placé ses troupes face à leurs responsabilités en haussant le ton : "C’est une défaite catastrophique sur le plan du résultat puisque nous avions l’occasion de prendre un peu d’avance sur des clubs qui ont pris un peu le bouillon comme Bordeaux-Bègles et le Stade français. On aurait pu au moins marquer un point de bonus… Mais ce qui est encore plus embêtant, c’est que l’équipe entière a démissionné individuellement et collectivement. Il y a eu une sérieuse remise en cause des attitudes. En rugby, le premier des fondamentaux, c’est l’attitude collective." Une réaction à la hauteur de cette gueulante est attendue au Leinster, ce vendredi, et plus tard à Montpellier, pour la reprise du Top 14 : "J’ai rappelé aux joueurs que dans leurs contrats entre guillemets, ils doivent recevoir mais ils doivent aussi donner. Cela fait partie du job. (...) J’ai l’habitude de m’exprimer de façon très claire, surtout en public, et là je crois que c’était clair."