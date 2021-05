Beattie : « Le président de Bayonne m'a dit : « On va inventer une faute grave pour te licencier »

L'Ecossais John Beattie (38 sélections de 2006 à 2015) était un cadre de l'Aviron Bayonnais lorsque le club basque remporta la finale de deuxième division face à Brive, il y a deux ans (21-19). Il raconte : « A la fin du match, j'attendais derrière deux coéquipiers pour passer le contrôle anti-dopage et le bus de l'équipe est parti, sans nous. La France est le seul pays où le team manager ne compte pas les joueurs avant de quitter le stade. Surtout que j'étais capitaine de l'équipe, à l'époque ! » Après ce préambule, John Beattie, également passé par Castres et Montpellier, poursuit ainsi : « Ce jour-là, nous sommes néanmoins parvenus à rejoindre Bayonne et avons fait la fête comme si nous avions remporté la coupe du Monde. On a été reçu sur le balcon de la mairie, invité partout pendant une semaine, mangé comme des rois, parlé de ce que nous ferions quand nous serions de retour en Top 14... Après ça, nous avons eu trois semaines de congès et je suis parti en vacances en famille, au Portugal. »

C'est à ce moment là que survient l'inconcevable. Il poursuit pour nos confrères du Rugby Pass :« Je suis sur la plage, tranquille et là, je reçois un coup de fil du président de Bayonne (Philippe Tayeb). Je ne me rappelle plus les mots exacts mais ça donnait à peu près ça : « Tu es vieux, tu n'es pas Jiff, on va te licencier. Nous avons besoin de piliers pour l'an prochain, on a signé Census Johnston et on lui a donné ton contrat. Nous allons inventer une faute grave pour te mettre dehors ou alors, tu peux accepter une indemnité de 30 % et partir. Si tu veux aller au tribunal, j'espère que tu as assez d'argent pour faire vivre ta femme, tes enfants et payer ton loyer parce qu'il faut deux ans avant d'être indemnisé par la justice. Nous ne te voulons pas de retour pour la pré-saison. » Voilà comment j'ai été traité après avoir gagné un titre. J'avais 34 ans, je n'étais pas Jiff et il était trop tard pour retrouver un club. J'ai fini ma carrière ainsi. »