Après Pesenti, Iribaren ! La semaine noire du Racing...

Le club des Hauts-de-Seine traverse décidément une période difficile. Le troisième ligne Fabien Sanconnie, opéré du genou pour la deuxième fois en quelques mois, sera absent jusqu'à la fin de la saison. Les internationaux français Teddy Thomas et Camille Chat trainent toujours la patte. Baptiste Pesenti, touché à l'épaule le week-end dernier contre l'Usap, devra être opéré et sera absent au moins quatre mois. Si les dirigeants franciliens pensaient avoir mangé leur pain noir, il n'en est rien...

Selon nos informations, le talentueux demi de mêlée Teddy Iribaren (31 ans, 1 sélection) se serait en effet gravement blessé au genou et souffrirait aujourd'hui d'une rupture des ligaments croisés. De fait, l'ancien joueur de Brive et Montpellier sera donc absent jusqu'à la fin de la saison. Le club du 92 réfléchit aujourd'hui à la possibilité d'engager un joker médical, Maxime Machenaud et Nolann Le Garrec étant les seuls joueurs du Racing à être de vrais spécialistes du poste. Au rayon des bonnes nouvelles, le flanker Ibrahim Diallo devrait prolonger la semaine prochaine et les négociations entre Machenaud et le club francilien sont très bien engagées. Tout n'est pas si noir...