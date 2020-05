Webb sur Toulon : "La situation est devenue aigre..."

C'était en décembre dernier. Le demi de mêlée international gallois Rhys Webb et le club de Toulon annonçaient que l'aventure entre les deux parties allait se terminer à la fin de l'exercice en cours, un an avant le terme du contrat initial pour "raisons familiales", et que le joueur retournerait aux Ospreys, club qu'il avait quitté en 2018 pour rejoindre la Rade. Pour rappel, sa femme et ses enfants étaient déjà retournés vivre au pays de Galles et lui était donc resté seul dans le Var. Quelques jours plus tard, le joueur - qui avait dit adieu à la sélection et donc à la Coupe du monde 2019 à cause de son départ en France - bénéficiait d'une dérogation pour faire partie du squad du XV du Poireau en vue du Tournoi des 6 Nations 2020. Une situation très mal vécue du côté du RCT où le propriétaire Bernard Lemaître et le président Mourad Boudjellal, encore en poste à ce moment-là, n'avaient pas manqué de tacler l'intéressé. "Le pire, c'est qu'ils ne le disaient pas en face-à-face, a raconté cette semaine Webb à la BBC Sport. Il faisaient tous leurs discours dans les médias français et je ne le découvrais que le lendemain à l'entraînement, quand les gars me le racontaient."

" Ils n'ont jamais eu la décence de me parler en face "

L'entretien accordé au média britannique fut l'occasion aussi pour Rhys Webb de revenir sur ses relations avec Mourad Boudjellal : "Quand ma famille est partie pour la première fois, il a dit publiquement des choses sur moi mais, la semaine suivante, j'étais élu homme du match contre Lyon et il est venu me taper dans la main, m'embrassant à l'entraînement. Je me suis alors demandé : est-ce que ce mec est vrai ?" Voilà la principale réprimande adressée par le joueur à ses anciens dirigeants : "Ils n'ont jamais eu la décence de me parler en face. [...] Les joueurs de Toulon étaient là pour moi quand on a commencé à sentir que le club voulait se débarrasser de moi. Les étrangers mais surtout les Français comme Charles Ollivon, le capitaine de l'équipe de France, ont été les premiers à m'appeler, à me demander comment à ça allait et à me dire qu'on irait boire une bière ensemble après les 6 Nations." Il faut que le RCT reprochait à Webb d'avoir négocié dans son dos avec la Fédération galloise pour réintégrer l'équipe nationale. "Toulon n'était pas content que je sois retenu pour le Tournoi, se justifie-t-il. Là-bas, ils vous voient comme un joueur de Toulon et ne veulent pas que vous jouiez pour quelqu'un d'autre. Je savais que je n'avais rien fait pour contrarier qui que ce soit. Je leur ai même dit que j'y allais comme troisième choix, donc qu'il y avait de bonnes chances que je revienne dans les semaines suivantes et que j'aurais envie de jouer."

" Mon nom était le seul à ne pas être au tableau "

L'idylle s'est finie encore plus tôt que prévue, puisque le joueur s'est finalement envolé pour Bath. "J'aurais été heureux de rester jusqu'à la fin de saison, assure Webb. Je savais que je reviendrais aux Ospreys ensuite, alors je pensais que j'aurais six bons mois à passer là-bas, que je les apprécierais et que je prendrais de la hauteur." Mais il regrette ce qu'il considère comme une mise à l'écart de la part de son entraîneur d'alors, Patrice Collazo : "La situation est devenue un peu aigre. J'allais aux entraînements et ils nommaient des équipes pour la séance. Si votre nom n'est pas inscrit sur le tableau, vous ne participez pas. Et mon nom était le seul à ne pas être au tableau. Je suis allé au gymnase m'entraîner par moi-même, sans préparateur physique, et, quand les mecs finissaient l'entraînement, je continuais à m'entretenir, à travailler le jeu au pied. Cela a duré environ deux semaines. [... ] Je ne m'entrainais avec personne et je vivais seul. [...] Heureusement, il fut temps pour moi de partir au camp d'entraînement pour les 6 Nations et ce fut un soulagement de retourner sur le terrain, de retrouver un groupe." L'histoire s'est donc achevée là avec le RCT. L'accord fut trouvé pour que Webb finisse la saison en Angleterre. Et de lancer une dernière pique à son ancien club : "Ils doivent comprendre qu'ils pourraient mieux gérer les choses en allant parler directement au joueur plutôt que de le faire dans la presse." Les personnes visées apprécieront..