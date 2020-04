"C'est avec une profonde émotion que je vous annonce que je ne porterai plus le maillot vert et blanc la saison prochaine [...] Je ne peux que remercier les dirigeants et le staff de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de réaliser mon rêve [...] En tant que jeune joueur, je veux continuer à vivre ces moments particulièrement intenses, que seul le rugby me procure depuis que j'ai touché mon premier ballon à l'Avenir Aturin [...] La Section paloise ne désirant pas me prolonger, c'est ailleurs que j'irai chercher ces émotions. C'est une nouvelle aventure qui m'attends, mais la Section Paloise et ses supporters resteront à jamais gravés en moi."