Plus personne n’est invaincu en Top 14, au soir de cette 8e journée. Lyon, leader incontestable et incontesté du championnat de France après 7 victoires en autant de rencontres, a concédé sa première défaite de la saison, ce dimanche. Et, comme un symbole, c’est Clermont qui s’est attaché à stopper la dynamique rhodanienne. L’ASM, déjà la dernière équipe à avoir battu le LOU, lors de la deuxième demi-finale la saison dernière, s’impose 24-15 à domicile et remonte jusqu’au pied du podium, au classement. Jake McIntyre a inscrit tous les points de son équipe, au pied.

La série s’arrête donc là pour les hommes de Pierre Mignoni. Auteurs du meilleur début de saison de l’histoire du club, les coéquipiers de Baptiste Couilloud ont fait montre d’indiscipline, pour leur troisième sortie à l’extérieur cette saison. Avec la bagatelle de 20 pénalités concédées, le leader du Top 14 a offert beaucoup trop de cadeaux aux Auvergnats pour espérer signer la première victoire de son histoire au Michelin dans l’ère professionnelle. Le LOU a même terminé la partie à 14, suite au deuxième carton jaune - transformé en rouge - reçu par Liam Gill (57e).

Aucun essai marqué par l’ASM, une première depuis presque 4 ans au Michelin

Disputé sous une pluie battante et une pelouse glissante, le choc de la 8e journée s’est souvent résumé à un intense combat au sol et en mêlée fermée. Les Jaunards en sont sortis vainqueurs, sous les innombrables coups de sifflet de l’arbitre Adrien Descottes, McIntyre se chargeant de punir l’indiscipline adverse. Avec un 8 sur 9 dans ses tentatives face aux perches. Le meilleur réalisateur du championnat a donc marqué tous les points de son équipe qui, pour la première fois depuis janvier 2016 soit 48 matches, n’a pas inscrit le moindre essai dans son jardin préféré. C’est dire la particularité de ce duel, où Lyon s’en est aussi remis au pied de son ouvreur, Jonathan Wisniewski, pour scorer.

Malgré ses 20 fautes commises, le LOU est resté dans le coup jusqu’au bout pour la gagne. Sans une maladresse inhabituelle, le dernier demi-finaliste du Top 14 aurait sans doute décroché, à minima, un point de bonus défensif. L’en-avant de Bastareaud (62e) ou encore le sixième ballon égaré en touche (74e), en zone de marque, en ont décidé autrement. Pour autant, Lyon reste confortable leader avant une longue trêve. Tandis que Clermont réalise la bonne opération dans le haut de tableau (4e). Sans ce succès, les cinq derniers clubs champions de France auraient figuré...aux cinq dernières places du classement ! Renversant, ce premiers tiers du Top 14.