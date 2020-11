Xavier, c’est une déconvenue pour votre équipe, ce soir...

Oui, je crois que nous avons manqué le coche. On s’est trompé d’arme, ce soir. En privilégiant un jeu axial comme on l’a fait en fin de première mi-temps, on y a vu, avec le staff, une brèche. Or, nous avons été un peu trop vite sur les extérieurs, à mauvais escient. Nous avons manqué de précision, nous avons confondu vitesse et précipitation. Nous n'avons pas su marquer avant de rentrer aux vestiaires pour se donner de l'oxygène et en ressortir avec un moral un peu plus gonflé. Malheureusement, nous avons un quart d’heure, en seconde période, où nous sommes absents des débats.

C’est le réalisme qui a fait la différence, surtout en première mi-temps ?

Oui, clairement. Il y a cette passe hasardeuse suivie de cette interception de Ravouvou. C’est bien joué, les Basques nous ont mis une bonne pression pour marquer cet essai. Mais nous sommes quand même dans le match, pour une équipe qui n’a pas joué depuis trois semaines avec des entraînements par groupes de quatre sur les quinze derniers jours. J’ai vu quand même de la lumière à un moment donné. La fin de la première mi-temps nous a permis de dire qu’on était dans le match, au moins dans l’engagement et dans l’investissement. On a vu que sur les phases de jeu axial dans les 22 mètres, on avait des solutions, on gagnait les collisions, donc on a insisté là-dessus. Force est de constater que nous avons fait l’inverse sur le début du second acte, en voulant faire un jeu déployé alors que les Bayonnais étaient quatorze sur une ligne. Il fallait plutôt jouer le pénétrant...

Avez-vous manqué de rythme et d’énergie ?

On a manqué de pas mal de choses, ce soir. Pas que de rythme et d’énergie. Nous avons manqué d’efficacité, de discipline, de pragmatisme, de précision. Et nous n’avons jamais su marquer des points au moment où ça aurait pu nous faire basculer dans le positif. Nous avons eu une période pendant laquelle nous avons été absents, où nous avons fait des fautes stupides alors que nous étions chez eux. Un coup de pied de Germain plus tard, nous reculions de 60 mètres. Les Bayonnais n’en demandaient pas moins pour mettre trois points, trois points et créer de la distance entre eux et nous. C’est ce qui s’est passé. Eux l’ont joué parfaitement. Remettre tout ça sur le fait qu’on n’ait pas joué pendant trois semaines ? Ça en fait partie, mais ce n’est pas l’unique raison.