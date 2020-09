"Je n’ai rien fait pendant le match !" Lui-même le reconnaissait, après coup, dans un franc sourire. Ce qui ne l’a pas empêché d’être ovationné à sa sortie du terrain, deux minutes avant la sirène d’une partie gagnée contre Toulon (29-15). Il l’avait déjà été de la sorte, un peu plus tôt dans la journée. Quand l’ensemble des acteurs lui avaient laissé le soin de sortir le premier du tunnel de Deflandre avant de rester seul, l’espaces de quelques instants, sur la pelouse. Histoire de bien profiter du moment.

Sa 100e sous le maillot du Stade Rochelais, Victor Vito l’a croquée à pleine dents. A 33 ans passés. Sa prestation somme toute quelconque n’a pas gâché la fête. Hasard du calendrier, le All Black est devenu un "centurion" - comme le qualifie le club maritime - face à celui qui l’a fait venir en France, à l’intersaison 2016. A savoir Patrice Collazo, aujourd’hui manager du RCT.

Le jaune et le noir "dans le cœur"

Au coup de sifflet final, l’émotion était palpable, dans le discours et le langage corporel du n°8 kiwi : "Franchement, c’était un peu poétique pour moi de jouer mon 100e match avec lui en face. Le Stade Rochelais m’a beaucoup donné, à moi et ma famille. Surtout avec Patrice qui était mon premier entraîneur [Il cherche ses mots] Ça fait du bien d’être là, avec le meilleur public du monde. Jamais je n’ai connu une telle expérience. Dans mon cœur, c’est une très bonne chose d’avoir passé 100 matches avec cette équipe et surtout ce public-là." Pas avare en compliments, Vito, dans un français de plus en plus impeccable. Le public lui a bien rendu.

Si l’histoire d’amour avec le Stade Rochelais dure depuis maintenant quatre ans, le natif de Wellington a les couleurs jaune et noir tatouées dans la peau depuis le début de sa carrière de joueur. Pour l’anecdote, il avait d’ailleurs quitté le maillot similaire des Hurricanes, après…100 matches, tout pile ! Jour d’une finale de Super Rugby remportée, juste avant de s’envoler direction la Côte Atlantique.

8e "centurion" de l’effectif rochelais

Son meilleur souvenir, depuis ? "Peut-être ma première année, avec cette demi-finale à Marseille, tranche Victor Vito. J’étais venu pour essayer de créer quelque chose de spécial à l’horizon 2-3 ans. Mais c’était tout de suite ! Personne ne s’entendait à ce que l’on soit là, au top. Franchement, c’était une grosse surprise. Et pour moi, personnellement, c’était pas mal pour une première saison en France." Une saison 2016-2017 auréolée du statut de meilleur joueur du championnat de France.

Courtisé par Bristol il y a deux ans, Vito, alors propulsé capitaine, avait coupé court aux rumeurs l’envoyant outre-manche en prolongeant son bail rochelais jusqu’en 2022. Le voilà désormais entré dans un cercle plutôt fermé, au sein du club maritime. Seuls sept autres joueurs de l’effectif actuel (Sazy, Atonio, Gourdon, Botia, Aguillon, Kieft et Tanguy) ont franchi ce cap des 100 rencontres. Les deux premiers cités ont même dépassé les 200. Vito, 89 titularisations et 14 essais, les rejoindra-t-il un jour ? Eclats de rire en guise de réponse. "T’as vu les crampes que j’ai eu sur le terrain ! Non, je ne pense pas."

Par Romain Asselin