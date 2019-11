Sous une pluie battante et discontinue, difficile d’exiger un jeu aérien et des intervalles à foison dans de pareilles circonstances. C'était pourtant la Section Paloise qui démarrait les débats concrétement, deux pénalités converties par Antoine Hastoy, venant récompenser deux efforts dans la moitié de terrain Varoise, permettra aux locaux de s'installer dans ce duel (6-0, 16 ème). Toulon, piqué au vif, utilisait les vieilles recettes en s'en remettant à la conquête directe et un jeu d'occupation pertinent. Anthony Belleau, à trois reprises, trouvait le chemin des poteaux (6-9, 34 ème).

Véritablement plus tranchants, mais aussi précis sur leurs possessions, les troupes de Patrice Collazo marqueront au meilleur des moments avant le retour des vestiaires. Sergio Parisse signant en bout de ligne,un bel essai après un ballon porté d'école et un franchissement en force d'Anthony Belleau dans l'axe (6-16, 40 ème). La douche froide pour le Hameau et les Béarnais en quelque sorte.

La sérénité de Toulon

Les Varois ont parfaitement géré leur avance en seconde période, performants en mêlée fermée notamment, se permettant même le luxe d'aller en pénaltouche à plusieurs reprises pour enfoncer le clou sans succès. Seules deux pénalités, une d'Antoine Hastoy, l'autre d'Anthony Belleau,viendront fructifier un tableau d'affichage figé dans de deuxième acte. Le climat toujours aussi capricieux, les acteurs ont pourtant proposé un jeu varié avec peu de fautes de mains. Les Toulonnais auraient pu corser l'addition en fin de rencontre, la justesse du dernier geste n'étant pas au rendez-vous, le score ne bougera plus et les visiteurs pourront exulter (9-19, 80 ème).

Les Palois cèdent pour la deuxième fois de la saison après la défaite subie en Octobre face au Racing 92 (3-31). Un revers dommageable pour les Béarnais, bénéficiant d'un calendrier favorable avec deux prochaines réceptions sur les trois prochaines rencontres. Malmenés par des Varois fringants sur tous les compartiments, la Section glisse au classement et devra se refaire une santé en Challenge Cup avec la double confrontation face aux Gallois des Blues de Cardiff.

Appliqués durant toute la rencontre, les Varois ont raflé la mise grâce un collectif pertinent et des individualités à la hauteur. Un succès important, permettant au RCT de se hisser très certainement sur le podium après dix journées disputées. Les troupes de Patrice Collazo en toute discrétion, réalisent un début de saison séduisant et peuvent nourrir de légitimes ambitions, à commencer par la Challenge Cup et la visite des London Irish la semaine prochaine.