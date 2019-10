Oubliée la treizième place, l'actualité toulousaine tournait toute la semaine autour du retour de l'arrière international Thomas Ramos. Annoncé touché à une cheville une semaine plus tôt par le staff du XV de France, le Tarnais était présent dans le groupe dévoilé par Ugo Mola pour cette réception cruciale du Castres Olympique. Jouera ? Jouera pas ? C'était finalement la question qui animait tout le rugby français avant cette septième journée de Top 14. L'arrière a finalement été aligné et... a offert une performance remarquée ! Il ne lui aura fallu que deux minutes pour décaler Zack Holmes, dans le dos de Guillaume Marchand. La suite ? L'ouvreur haut-garonnais trouvait Théo Belan, qui servait Matthis Lebel en bout de ligne. 2e minute de jeu et premier essai de l'après-midi pour le Stade toulousain.

Le jeune ailier était imité six minutes plus tard ; après un bon travail -une nouvelle fois- de Belan, Lucas Tauzin portait le score à 14-0 (8e). Un carton jaune sera même distribué à Houkpatin (14e), suite à un plaquage haut. La suite d'une après-midi catastrophe pour les Castrais ? Pas vraiment, puisque la fin de la première période était finalement plus équilibrée, et les joueurs de Mauricio Reggiardo faisaient quelque peu leur retard. Sans ne jamais véritablement réussir à casser le rideau défensif Rouge et Noir, les Tarnais recollaient au score avec deux pénalités de Julien Dumora. À la mi-temps, les locaux menaient ainsi logiquement 20 à 6.

Premier bonus offensif de la saison

En seconde période, les Tarnais revenaient avec de biens meilleures intentions. Et le turnover réalisé à la mi-temps (Tulou, Radosavljevic, Jenneker et Moreaux remplaçaient Jelonch, Kockott, Rallier et Moreaux), permettait au CO de revenir dans le match. Toujours sans inscrire le moindre essai, mais avec deux nouvelles pénalités de Dumora (43e et 48e). Revenus à huit points (20-12), les Castrais baissaient pourtant à nouveau leur garde. Et permettaient aux Toulousains de creuser l'écart, à trois reprises, par le buteur maison, Holmes (53e, 58e et 70e). Le match semblait alors gagné et les joueurs d'Ugo Mola n'avaient plus qu'un objectif en tête : aller chercher le bonus défensif.

Ce sera chose faite par l'intermédiaire de Gilian Galan, à la 77e minute. Au terme d'une contre-attaque, et de plus de dix temps de jeu disputés dans les 22 mètres castrais, les Toulousains validaient leur premier bonus offensif de la saison. De quoi définitivement lancer cet exercice 2019-2020 ? Premiers éléments de réponse samedi prochain, du côté de Montpellier. Les Castrais, eux, tenteront de se relancer, lors d'un déplacement à Pau.