C'est un succès qui fait beaucoup de bien aux têtes paloises. Après avoir mené 37-10 à l'heure de jeu, la Section a vécu un véritable passage à vide de vingt minutes et a failli partager les points à la sirène, sans ce sauvetage du bout du monde de Votu sur Vialelle. Oublions donc cette période de trouble, où la rentrée du banc castrais couplée à la sortie des cadres palois à fait complètement basculer la physionomie de la rencontre. L'essentiel est sauf, à savoir les quatre points de la victoire.

"On est soulagés car on avait à cœur de montrer nos valeurs, prouver notre vrai visage et non celui affiché contre le Racing, commente le demi de mêlée Samuel Marques, auteur d'un essai. Ce soir il y a beaucoup de points positifs. On a su mettre beaucoup de rythme alors qu'en face, ça n'étaient pas des peintres !"

Une victoire à point nommé

Ce succès, acquis grâce à une bonne conquête et des leaders techniques au rendez-vous, soulage à bien des égards. Au-delà du fait d'avoir stoppé l'hémorragie comptable (un point pris en trois journées), cette victoire arrive juste avant une trêve de deux semaines et apporte de la sérénité aux Béarnais. "Le bilan est plutôt bon, poursuit l'ancien Briviste. La défaite contre le Racing 92 nous plombe un peu mais on a produit de belles choses. On va vraiment pouvoir couper et souffler pendant une semaine." Et recharger les batteries avant un derby basquo-béarnais déjà très attendu par les Palois.