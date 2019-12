A quelques vingt minutes du terme de ce match, les supporters de Montpellier ont bien cru que le scénario de ce conte de Noël allait être idéal. La star sud-africaine Handre Pollard a foulé la pelouse du Languedoc pour la première fois mais il en a aussi profité pour marquer son premier essai en Top 14 après une pénalité vite jouée à la main et un essai de demi-de-mêlée marqué en solo. Cette réalisation transformée par lui-même a surtout permis aux siens de repasser devant au score (20-17). Mais cette action du champion du monde des Bleu ciel n’a pas suffi face à une nouvelle réaction parisienne permettant un match nul grâce à la botte de Segonds.

Avant cela, le démarrage de Montpellier a été canon dans les pas de Bouthier et Vincent. Les Héraultais ont fait feu de tout bois, marquant ainsi le premier essai par ce dernier. Le centre champion du monde U20 a éliminé trois adversaires avec ses appuis, permettant un rapide 10-0. Mais par la suite, il y a eu un relâchement des Languedociens, avec aussi des maladresses, des petits soucis en mêlée et en touche mais aussi des fautes. Si le coaching a apporté des solutions, ce n’a pas été suffisant face au désir de ne pas mourir des hommes de la Capitale !

Segonds a bien relayé Sanchez

Certes, Paris n’a toujours pas gagné à Montpellier depuis onze ans mais ce match nul a un léger parfum de victoire, en cette saison riche de seulement trois victoires au compteur. Les hommes d’Arias et Sempéré ont laissé passer l’orage avant de bien réagir. Le premier essai en championnat de Naïvalu a fait suite à des interventions décisives de Macalou et Fickou, parmi les meilleurs soldats roses lors de ce match.

Autre fait notoire : Sanchez a connu des soucis face aux poteaux. En étant cartésien, on peut se dire que ses coups de pied réussis auraient pu transformer le match nul en victoire. Heureusement pour les Franciliens, Joris Segonds est venu le seconder pour les coups de pieds, marquant notamment la pénalité à pression du match nul. Si ce 20-20 final a récompensé les efforts des Parisiens, il peut aussi leur permettre d’encore espérer un peu plus au maintien. Pour les joueurs de Garbajosa, c’est déjà le troisième match nul cette saison ! Un léger ralentissement dans la course à la qualification.