Nombre de coaches aiment à répéter que les attitudes et les victoires en déplacement témoignent de l’ADN d’une équipe. Avec aucun succès encore en voyage cette saison en Top 14 et en Challenge Cup, le Castres Olympique est en quête de ce fameux match référence. Englués à la 11e place avec déjà une défaite à domicile contre l’UBB de Christophe Urios, les Tarnais sont à deux points de la relégation et à deux points de la qualification. Pas dramatique. Mais pas satisfaisant.

Pour autant, les deux dernières sorties à domicile contre Brive (28-26) et Worcester (17-9) ont rassuré, à l’instar du centre à la fameuse grinta Thomas Combezou. "On sent l’équipe de plus en plus homogène. Cette Coupe d’Europe nous a fait du bien afin de concerner un maximum de joueurs et de faire monter le niveau d’ensemble."

La page Christophe Urios définitivement tournée, les entraînements semblent aussi différents non loin de l’Agout. "Après nos difficultés de début de saison, poursuit le trois-quarts, nous nous entraînons de mieux en mieux, nous jouons mieux, tout en étant plus organisés. Maintenant, c’est à nous de le concrétiser par des points, notamment à l’extérieur."

Même le drone a vacillé

15h40 au centre d’entraînement du Levezou ce mardi : même le drone qui vole au-dessus des pelouses pour filmer les séances a vacillé. Alors que tout le groupe était en cercle pour débriefer le travail réalisé, la voix puissante et cassée de l’entraîneur principal Mauricio Reggiardo a raisonné jusque place de la République, quand ce dernier a évoqué le mot "humilité !!!" Celui qui a maintenu Agen en Top 14 pousse ses ouailles dans leurs retranchements avec des entraînements plus courts mais très intenses avec peu de récupération.

Top 14 - Joe Worsley (UBB)Icon Sport

Est-ce que ces meilleures attitudes et sensations tarnaises du moment sont aussi induites par la présence récente du coach anglais Joe Worsley ? L’ancien troisième-ligne champion du monde 2003 et entraîneur de la défense puis principal de Bordeaux-Bègles (2012 à 2019) a rejoint le club voisin de la Montagne noire lundi 18 novembre en qualité de spécialiste de la défense, et ce jusqu’à la fin de la saison. "Son intégration s’est faite très naturellement", assure Mauricio Reggiardo. "Quand nous nous sommes rencontrés pour son recrutement avec Matthias Rolland (le directeur), au bout de deux minutes, nous savions que ce serait lui. On avait dit qu’on ne recruterait qu’un entraîneur supplémentaire que s’il était capable de nous apporter une plus-value. C’est le cas. C’est un grand professionnel qui fait des choses simples avec précision, rigueur et exigence. Il a apporté quelques touches, quelques modifications et ça se sent."

Justement, bien que peu volubile, le principal intéressé semble heureux. Joe Worsley : "Mon intégration se passe bien, surtout que c’est un club où tout le monde est très proche, ce qui me convient. J’avais eu la chance d’échanger plusieurs fois avec Mauricio avant ou après les matches qui mettaient aux prises nos équipes. L’ensemble des membres de ce staff sont des bons mecs alors ça va être facile de travailler ensemble."

" L’impression qu’il est avec nous depuis le début "

Mauricio Reggiardo emboîte le pas de son confrère de 42 ans. "Il s’investit beaucoup. Les joueurs l’écoutent pour progresser individuellement et collectivement. Il travaille tellement tout en étant à sa place que nous avons l’impression qu’il est parmi nous depuis le début de saison. C’est quelqu’un de discret dans le bon sens du terme. Une personne très respectueuse qui est aussi dans le partage, comme le CO. Il est simple et notre club est un club simple. Et puis dans des effectifs de plus en plus cosmopolites, c’est bien d’avoir un autre anglophone. Cela rend le staff encore plus complémentaire."

Joe Worsley, entraîneur spécialiste de la défense à Bordeaux-BèglesIcon Sport

Qu’en est-il de son apport au vrai ? Celui qui a donné un coup de main à la Géorgie durant la dernière Coupe du monde de poursuivre. "Les Anglais font des choses très bien mais les Français aussi ! Alors j’espère être capable d’apporter le meilleur de ces deux façons de jouer que je connais maintenant bien." En regardant dans le rétroviseur du technicien britannique, on notera que quels que soient les staffs de l’UBB dirigés par Ibañez, Brunel ou lui-même, il est tout de même resté près de sept saisons vers l’estuaire de la Gironde, ce qui en durée de vie de coach, correspond à un exploit.

Rendez-vous grandeur nature à La Rochelle

La page est tournée pour Worsley dorénavant Tarnais. "Au niveau de notre système défensif, on a de très bonnes habitudes prises les années passées qu’il faut garder. Joe El Abd qui s’occupait de ce secteur a fait de très bonnes choses à garder. Mais il y a des détails que je souhaite modifier, une sorte de méthode différente aussi sur certaines choses."

Justement, les chiffres indiquent que les hommes du président Revol émargent à la 13e place des défenses du Top 14 en nombre de points (251) et à la 12e en nombre d’essais (24). Le chantier est ouvert pour Thomas Combezou. "Joe nous fait beaucoup de bien pour notre défense. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience. On a une grande confiance en lui."

Joe Worsley (Assistant Union Bordeaux Bègles)Icon Sport

L’arrière Julien Dumora aussi a noté cet apport. "Joe nous apporte sa patte, sa rigueur anglo-saxonne, sa science des petits détails défensifs qui peuvent faire la différence et qui nous manquaient peut-être en début de saison. On a vu du mieux contre Worcester où nos efforts aux entraînements ont porté leurs fruits. On travaille bien durant la semaine. J’espère que ça va payer en match. On s’aperçoit qu’il y a dans le groupe des attitudes beaucoup plus conquérantes avec plus d’envie. Il ne faut pas lâcher cet état d’esprit-là car nous ne souhaitons pas vivre une saison de transition. On ne doit pas laisser partir au classement le wagon des équipes de tête."

Pragmatiques et en quête de résultats, Joe Worsley et son CO sont tous deux friands de preuves. Rendez-vous est pris pour samedi à La Rochelle pour un test grandeur nature.