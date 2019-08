Rugbyrama : Qu’est-ce-que vous vous êtes dit dans le groupe après cette défaite décevante à Clermont (28-10) ?

Uini Atonio : Il n’y avait pas grand chose à dire. On a perdu le match tout seul, ce n’était pas nous. Ce n’était pas l’image qu’on voulait montrer à tout le monde. J’espère que ce week-end on va faire un meilleur match.

La réception du Stade français est-elle du coup encore plus importante ?

Chaque match est important. Les premières rencontres, il ne faut pas les rater, surtout en Top 14. Il faut essayer de prendre le plus de points dès le début car après la saison est longue. Tout peut se passer, comme l’année dernière où entre novembre et décembre, on a fait six matches sans prendre de point (5 défaites entre la 17e et la 22e journée soit du 23 février au 13 avril NDLR).

Le Stade français s’est incliné lourdement à Lyon (43-9). Ils vont vouloir reproduire leur performance de la saison dernière (victoire 14-27)..

Le Stade français, c’est un très gros morceau, une grande équipe. À chaque fois qu’ils viennent ici ils sont performants et ont toujours des intentions. C’est un grand club avec beaucoup de bons joueurs. Maintenant, c’est à nous de montrer qu’ici c’est chez nous, pour bien lancer notre saison.

" Clermont, ça restait Clermont. Ils peuvent mettre une équipe B ; C ; D, c’est toujours la même équipe "

Est-ce que cette première défaite a mis un peu de doute dans l’équipe, notamment à cause du contenu qui n’était pas bon ?

Pas du tout. La Rochelle reste La Rochelle. On prend peut-être un peu plus de temps mais c’est un système de jeu qu’on connaît, on l’a vu sur les deux matches amicaux. On ne l’a juste pas fait sur le premier match.

L’indiscipline a été l’un des problèmes majeurs de la rencontre à Clermont. Comment l’expliquez-vous ?

C’est la première fois qu’on arrive au dessus de 10 pénalités depuis le début de la saison (13 pénalités également contre Agen NDLR). Cela ne fait que trois matches. Expliquer pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu’on a envie de montrer qu’en défense, on peut être fort. Ça arrive de prendre des rouges, des jaunes, on a vu que Pau a pris la même sanction (Mathieu Ugena, 3e ligne palois exclu à la 22e minute contre Brive pour une charge au coude NDLR). Aujourd’hui dans le rugby moderne, tu touches à peine le cou, c’est rouge.

" La saison est longue, il faut gagner des matches et ne pas trop regarder devant nous "

Ce début de saison est particulier avec des effectifs sans les internationaux. Certains noms sont moins connus. Cela bouscule-t-il votre manière d'aborder les matches ?

Ca ne change rien à notre préparation. L’équipe qu’ils ont fait jouer (Clermont), je connais 12 sur 15 et ils sont internationaux. Clermont, ça restait Clermont. Ils peuvent mettre une équipe B ; C ; D, c’est toujours la même équipe. Ça ne change pas grand chose.

Certains de vos amis sont actuellement avec le XV de France pour préparer le Mondial. Comment avez-vous vécu votre absence dans la liste ?

C’est la vie. Ils ont choisi leurs 37 mecs, je ne suis pas dedans c’est comme ça. Je m’étais préparé, je savais qu’il y avait beaucoup de talents, des mecs qui sont meilleurs que moi. Tant mieux ça me fait travailler encore plus. J’espère qu’ils vont faire une grande Coupe du monde.

Comment jugez-vous l’arrivée de votre nouvel entraîneur, Ronan O’Gara ?

C’est un très bon mec. Il nous donne beaucoup d’expérience. Il a travaillé avec des équipes différentes, en Super Rugby avec le Racing et ça fait du bien de voir sa vision des choses. Je suis content de ce qu’il apporte et pas que dans le rugby, mais également dans son esprit du jeu. Il amène quelque chose de différent.

Samedi, vous retrouvez vos supporters pour le premier match à Marcel-Deflandre. Avec l’envie déjà d’envoyer un message aux autres équipes qu’il sera comme chaque année difficile de gagner à La Rochelle ?

Le message, on doit l’envoyer à nous-mêmes. La saison est longue, il faut gagner des matches et ne pas trop regarder devant nous.

Propos recueillis par Paul Arnould