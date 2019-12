Castres - Lyon

En difficulté cette saison, le CO s’apprête à recevoir l’ogre de ce Top 14. En effet, le leader lyonnais viendra pour l’emporter dans le Tarn afin de reprendre un peu d’avance sur son dauphin bordelais. Si Pierre-Fabre devrait faire le plein, les hommes de Mauricio Reggiardo devront afficher un tout autre visage afin de s’éloigner (enfin) de la zone rouge puisqu’Agen n’est qu’à deux petites longueurs. Cela serait de mauvais goût de s’incliner à domicile une nouvelle fois.

Notre pronostic : victoire de Lyon, bonus défensif pour Castres.

Bayonne - Brive

Peur sur Jean-Dauger. Après un début de saison en fanfare, l’Aviron est sur une dynamique négative actuellement. Cette réception du CAB s’annonce donc délicate. D’autant plus que ces Corréziens sont en pleine confiance et auront à coeur de prendre leur revanche sur la dernière finale d’accession. C’est donc sans pression que ces derniers se déplacent dans le Pays Basque. Cet affrontement s’annonce donc particulièrement tendu.

Notre pronostic : victoire de Brive, bonus défensif pour Bayonne.

Racing 92 - Montpellier

C’est un beau choc qui se déroulera ce samedi à l’Arena. Le Racing, en manque de points, doit absolument l’emporter afin de revenir au classement. Mais attention, le MHR ne donnera pas sa part au chien. En effet, les Héraultais sont plutôt à l’aise à l’extérieur cette saison, avec notamment une belle perf’ du côté de Toulon. Malgré la grave blessure de leur capitaine Louis Picamoles, c’est avec une équipe compétitive que Garbajosa et les siens se déplaceront à Nanterre.

Notre pronostic : victoire du Racing 92.

Agen - Toulouse

Le Stade Armandie affichera complet ce samedi à l’occasion du derby de la Garonne. Un surplus de motivation qui ne sera pas de trop afin d’affronter le champion de France en titre. Le SUA joue le maintien et fera tout pour réaliser une grosse surprise. Mais malgré quelques absences, c’est un gros Stade Toulousain qui viendra pour l’emporter dans le Lot-et-Garonne.

Notre pronostic : victoire de Toulouse.

Stade Français - Pau

Là-aussi, il s’agit du match de la peur pour les Parisiens. La lanterne rouge n’arrive plus à gagner et recevra dimanche des Palois en quête de points. La tâche ne s’annonce pas facile mais pas impossible pour les hommes de Julien Arias. C’est surtout dans le contenu qu’il sera intéressant de voir où se situe vraiment ce Stade français. La victoire est obligatoire, sous peine de basculer vraiment sur une saison galère.

Notre pronostic : victoire de Paris, bonus défensif pour Pau.

Bordeaux - La Rochelle

La Rochelle se déplace chez (certainement) la meilleure équipe du Top 14 actuellement. De plus, cette rencontre se déroulera du côté du stade Matmut, et non à Chaban-Delmas. Il s’agit donc d’un match spécial pour les Bordelais, qui visent clairement la victoire, si possible bonifiée. Quant aux Maritimes, ils ont relancé la machine la semaine dernière à Glasgow et devront surfer sur ce bon résultat.

Notre pronostic : victoire avec le bonus offensif de Bordeaux.

Toulon - Clermont

Il s’agira d’un dimanche pas comme les autres du côté de Mayol. En effet, son homme fort et emblématique, Mourad Boudjellal, célébrera son jubilé. Les Toulonnais auraient donc la bonne idée de l’emporter afin de rendre hommage à l’un des hommes les plus importants de l’histoire du club. Gageons cependant de penser que l’ASM ne viendra pas dans le Var pour repartir les valises pleines.

Notre pronostic : victoire de Toulon, bonus défensif pour Clermont.