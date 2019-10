Maladresses, mauvais choix, ballons rendus au pied, mêlées. Ce condensé de ce pauvre duel entre Vert et Blanc face aux Ciel et Blanc n’a pas fait se soulever le Hameau qui heureusement, avait pu en amont déguster un petit déjeuner gratuit dans le cadre d’une opération promotionnelle de la Section paloise.

Car pour ce qui est de ce sport qu’on nomme rugby, le spectacle fut quelque peu absent. Troisièmes du classement et invaincus à domicile jusque là, les Béarnais sont complètement passés à côté de leur match, à l’instar de ces six ballons perdus en touche ! Les munitions tombées n’ont pas permis non plus de la continuité dans le jeu quand le jeu au pied n’a pas été des plus pertinents.

Un Laurent Travers fou de joie

Une petite étincelle a ensoleillé la grisaille ambiante avec le 6e essai de la saison de Juan Imhoff qui a fait parler sa spécialité : l’interception. Le rapide ailier argentin a ainsi débloqué des hommes du président Lorenzetti qui eux proposaient le menu idéal d’une équipe en déplacement.

Le menu a été encore plus complet avec les deux essais suivants d’Imhoff encore sur son aile gauche et d’Hidalgo-Cline à la sirène pour un inespéré bonus offensif qui rendait Laurent Travers fou de joie sur son banc, lui qui avait pesté après l'essai refusé à Dupichot.

Ce 31-3 est la première victoire du Racing 92 à Pau depuis 2007. Elle a le mérite de relancer les Ciel et Blanc dans ce Top 14 quand elle plombe un peu le très bon début de saison des Béarnais.