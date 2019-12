La magie de Noël n'a pas vraiment opéré. Pas du tout, même, soyons clair. Les bourrasques de vent et la pluie battante ont gâché la fête, autour de ce derby de la Garonne qui tombe encore dans l'escarcelle des Toulousains, invaincus depuis février 2013 face au voisin agenais. Vainqueurs 8-13 sur la pelouse gorgée d'eau d'Armandie, les coéquipiers de Romain Ntamack ont fait le dos rond en première période, face au vent, avant de prendre le score au retour des vestiaires sur un essai d'Arthur Bonneval (43e). Le score n'a ensuite plus évolué. Le SUA a pourtant eu la balle de match.

Interrompue pendant près de 15 minutes avant l'heure de jeu, en raison d'une panne de courant, la partie n'a jamais réussi à décoller. La faute à d'incalculables mêlées, mauvais choix et approximations. A l'image de cette pénal-touche non trouvée par Raphaël Lagarde, dans le money time (80e), alors qu'il était positionné à 5m de l'en-but toulousain ! A 15 contre 14, suite au carton jaune adressé à Guillaume Marchand pour plaquage haut, l'équipe agenaise a eu une opportunité en or de donner du piment à un match qui en a tant manqué. Et surtout de décrocher un match nul ou, mieux, un succès qui aurait offert un sacré bol d'air au SUA, scotché à la 13e place de barragiste malgré ce point de bonus défensif décroché.

Toulouse réaliste au possible

De mauvais choix, il a aussi été question juste avant la sirène...de la première période. Avec cette décision d'aller en touche à 5m, plutôt que d'assurer face aux perches pour capitaliser et mettre Toulouse à cinq longueurs au tableau d'affichage. Le lancer pas droit, parmi tant d'autres, de Martinez (40e) a fait plus que grimacer le manager Christophe Laussucq. Entreprenant malgré les conditions climatiques, dominateur et récompensé par un essai de Nathan Decron (24e), le XV agenais a manqué de réalisme dans le premier acte. Tout le contraire d'un Stade Toulousain qui a scoré deux fois sur deux incursions dans les 30m adverses.

Finalement, il aura suffi d'un ballon de récupération aux hommes d'Ugo Mola pour crucifier l'adversaire agenais poussé par un stade Armandie à guichets fermés. Un ballon perdu par le SUA sur les 40m toulousains, transformé en essai 15 secondes plus tard grâce, notamment, au coup d'œil de Zack Holmes et son par-dessus au pied pour profiter d'un deuxième rideau totalement découvert (43e). Le Stade Toulousain, qui n'avait réussi à ramener qu'un maigre point de bonus défensif de ses déplacements en Top 14, lance donc enfin sa saison à l'extérieur avec ce premier succès.