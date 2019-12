Déjà qu’à 15 contre 15, bousculer le Champion de France à Ernest-Wallon est une mission compliquée. Alors à 13 contre 15… Les Bayonnais n’ont pu capitaliser sur leurs belles intentions ou sur les nombreuses fautes de leurs adversaires, regrettant pour le coup leur propre indiscipline, rédhibitoire. Pour un déblayage avec l’épaule sur la tête de Pagès, Matthew Luamanu a été expulsé (34’). Puis c’est Filimo Taofifenua qui a subi la même sentence, pour avoir stoppé Bonneval au niveau du coup (64’).



Dans ce contexte, difficile pour le Champion de France de Pro D2 d’exister. Et pourtant, il y a bien eu cet essai d’Aymeric Luc au retour des vestiaires, profitant d’un bon jeu au pied de Brandon Fajardo (51’, 24-10). Cette réalisation faisait notamment suite à la pénalité de l’ouvreur basque qui marquait à la 45e minute les premiers points de son équipe. Mais Toulouse a su maitriser cette rencontre, et a fait preuve de caractère pour revenir dans le bonus offensif malgré ce sursaut de l’Aviron. Six essais pour les Rouge et Noir Les Toulousains ont d’ailleurs pu profiter d’un gros travail de leurs avants, à la conclusion de trois situations.

Derrière une mêlée et après une première charge de Tolofua, Clément Castets se montrait décisif (47’). Dans le même registre et toujours après une percussion du troisième ligne, Gillian Galan contribuait à ce récital offensif (58’). Enfin c’est Paulo Tafili qui terminait sous les poteaux une longue action construite là encore après une mêlée et faite de patience et de détermination (68’), qui plus est synonyme de premier essai pour le pilier chez les professionnels.