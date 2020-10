Brive – Pau

Les Brivistes ont réalisé un début de saison encourageant. Malgré un bilan équilibré d’une victoire et d’une défaite, le CAB peut compter sur les bases acquises lors des deux premiers matchs avec une large victoire contre Bayonne et une courte défaite sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles. En face, la Section Paloise arrive avec une grosse dose de confiance. Avec deux victoires en autant de matchs, les Béarnais ont impressionné devant avec une mêlée conquérante qui leur a permis de s’imposer sur la dernière action sur la pelouse de Montpellier. La victoire contre Agen à domicile a aussi confirmé le succès obtenu à l’extérieur. Pour cette troisième journée, les Corréziens voudront rester invaincus sur leur pelouse d’Amédée-Domenech et montrer que, comme à l’accoutumé, il sera difficile d’aller s’imposer chez eux tandis que la Section, en pleine confiance, va jouer sa chance à fond pour rester invaincu en Top 14.

Notre pronostic : Victoire de Brive, bonus défensif pour Pau.

Stade Français – Bayonne

Après avoir vu leur première journée reportée, le Stade Français a parfaitement débuté sa saison avec une victoire sur la pelouse de Pierre-Fabre contre le Castres Olympique. Une victoire qui montre le caractère de l’équipe de Gonzalo Quesada après plus de six mois sans jouer et en ayant connu une intersaison compliquée avec de nombreux cas de Covid-19 au sein du club parisien. À Bayonne, le début de saison est mitigé. Les Basques ont connu un premier match difficile avec une lourde défaite 42-23 sur la pelouse de Brive, un concurrent au maintien. La deuxième rencontre a été bien plus encourageante avec une victoire de justesse contre Clermont 21-19 alors qu’à la 68e minute les Bayonnais étaient menés 19-7. Toutefois, le déplacement sur la pelouse du Stade Français semble périlleux tant les Parisiens ont fait forte impression lors de leur match joué à Castres.

Notre pronostic : Victoire avec bonus offensif du Stade Français.

Clermont – Agen

Rencontre entre deux équipes qui ont du mal en ce début de saison. Même si Clermont a un bilan équilibré (une victoire – une défaite), le jeu et les prestations proposés par l’ASM sont plutôt inquiétantes. Contre le Stade Toulousain d’abord, alors qu’ils avaient un double avantage numérique, les Clermontois ont eu chaud et ont gagné de justesse. Contre Bayonne lors de la deuxième journée, les Auvergnats, alors devant au score de douze points à la 68e minute, ont totalement craqué dans les dix dernières minutes pour finalement s’incliner de deux points. Clermont a également perdu son quart de finale de la Champions Cup contre le Racing 92. De son côté, Agen a montré des difficultés lors des deux premiers matchs de Top 14 contre Castres à domicile et sur la pelouse du Hameau face à Pau. Les deux équipes vont absolument vouloir la victoire samedi. Pour Clermont, il s’agit de repartir de l’avant et ne pas trop s’éloigner du haut du classement et pour Agen, de ne pas se laisser glisser au fond du classement de ce Top 14.

Notre pronostic : Victoire de Clermont.

Toulouse – Toulon

Toulouse reste sur une défaite en demi-finale de Champions Cup le week-end dernier mais les Rouge et Noir sont très en forme depuis la reprise de la saison. Certes, ils se sont inclinés à Clermont en écopant de deux cartons rouges. Mais le panache affiché en fin de rencontre alors qu’ils étaient en infériorité numérique leur a permis de prendre confiance. Les Toulousains se sont d’ailleurs imposés assez facilement par deux fois contre La Rochelle et L’Ulster. Toulon a aussi joué quatre matchs depuis la reprise des compétitions. En Top 14, Toulon a perdu à La Rochelle et s’est imposé face au LOU à domicile. En Challenge Cup, les hommes de Patrice Collazo ont fait le plein de confiance avec deux victoires et une qualification en finale.

Notre pronostic : Victoire du Stade Toulousain.

Lyon – Bordeaux-Bègles

Le LOU est mal parti en championnat cette saison. Les défaites contre le Racing 92 à domicile et à Mayol contre Toulon ne permettent pas aux Lyonnais d’être en confiance avant la réception de l’UBB. Bordeaux-Bègles ne s’est pas forcément rassuré non plus en Top 14 avec une victoire de justesse face à Brive à domicile. Mais depuis, ils ont eu deux matchs de haute intensité avec un quart et une demie de Challenge Cup. Cependant, la défaite et surtout la prolongation en demi-finale contre Bristol le week-end dernier peut peut-être peser dans les organismes bordelais.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Lyon.