Décidément, quand ça ne va pas, ça ne va pas. A la liste des absents retenus avec le XV de France (Baille, Marchand, Cros, Dupont, Ntamack, Ramos et Aldegheri) et des blessés déjà connus (Bonneval, Castets, Rory Arnold, Idjellidaine ou encore Kolbe) s'ajoutent ce matin les blessures de Lucas Tauzin, Maxime Médard et Selevasio Tolofua. D'après RMC, Lucas Tauzin se serait blessé au genou gauche sur un appui, alors que ce dernier était déjà bandé. Sans pouvoir poser le pied au sol, l'ailier qui vient de prolonger la semaine dernière au Stade est retourné aux vestiaires. Concernant Maxime Médard, et toujours selon RMC, il s'agirait simplement d'une béquille reçue lors d'un duel pendant l'entraînement. Lui aussi a quitté ses partenaires prématurément.

Enfin, selon nos informations, le troisième ligne centre Selevasio Tolofua n'a pas pris à la séance de ce matin, car touché à la cheville. Pour rappel, il avait été appelé par Fabien Galthié pour défier le Pays de Galles et l'Irlande, et a dû être remplacé par Anthony Jelonch chez les Bleus suite à une blessure.

Les Toulousains se déplacent ce week-end à Pau dans le cadre de la 9ème journée du Top 14. Ugo Mola et son staff technique n'ont pas fini de se creuser la tête pour bâtir le XV de départ.