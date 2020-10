Si le Stade toulousain s'est incliné samedi à domicile pour la première fois depuis deux ans contre Lyon et si cela a évidemment engendré de la frustration alors que la "dynamique était ultra positive" ces dernières semaines comme l'évoquait Ugo Mola, parlant même d'un "petit coup d'arrêt", il y a aussi des explications. La première, la plus évidente, étant les nombreuses absences. Celles dues à la période internationale avec les Baille, Marchand, Mauvaka, Cros, Dupont, Ntamack et Ramos (Tolofua avait été relâché par le staff des Bleus) retenus en équipe de France.

Mais celles aussi dues aux blessures qui ont durement touché le groupe récemment avec Castets, Arnold, Elstadt, Tauzin, Médard, Huget ou Kolbe qui pointaient à l'infirmerie face au Lou. Voilà qui fait beaucoup, sûrement trop, pour une équipe rajeunie et en manque de vécu. Ce qui peut justifier qu'elle soit tombée dans le piège stratégique tendu par Pierre Mignoni et ses hommes, lesquels ont régné dans le jeu au sol.

Idjellidaine, l'aplomb et la vitesse

Pour autant, au milieu de ce tableau forcément obscurci, la deuxième mi-temps est venue apporter quelques lueurs d'espoirs. Pourquoi ? Parce que plusieurs jeunes ont effectué une entrée très remarquée après la pause, au premier rang desquels le demi de mêlée Théo Idjellidaine (19 ans), auteur d'un essai, sur lequel il a fait admirer ses appuis, et surtout d'une prestation pleine d'aplomb. Royal dans ses coups de pied d'occupation, il a su prendre ses responsabilités malgré son jeune âge et fut à deux doigts de faire basculer les événements. "Il a effectué une superbe entrée, félicitait Sofiane Guitoune après le coup de sifflet final. Il a amené beaucoup de vitesse, de dynamisme et a été excellent dans l'occupation du terrain." Dupont encore à Marcoussis cette semaine et Bales sorti commotionné, Idjellidaine a bien sûr marqué des points pour la suite.

Mola : "Pas là pour jouer les sauveurs"

Il ne fut pas le seul à se mettre en évidence. Déjà apparu à quatre reprises cette saison avant la réception de Lyon, le surpuissant deuxième ligne australien Emmanuel Meafou (22 ans) a été colossal à son apparition sur le terrain, avançant sur chaque impact et permettant de mettre enfin la défense adverse sur le reculoir. Ugo Mola a également souligné la "bonne entrée" de Yannick Youyoutte (21 ans) en troisième ligne. Sans oublier par exemple le talonneur Guillaume Marchand (22 ans) qui a passé 65 minutes sur la pelouse. Des motifs de satisfaction ?

"Les jeunes nous ont apporté beaucoup d’enthousiasme, a noté Mola. Ils ne sont pas loin de retourner la rencontre et je suis convaincu que ces garçons joueront à haut niveau. Je les vends depuis un certain temps, donc je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui." Avant de prévenir : "Mais ils ne sont pas là pour jouer les sauveurs." C'est un fait. Malgré ces talents naissants, Toulouse aura vite besoin du retour de certains cadres d'expérience pour traverser la douloureuse période qui a débuté la semaine passée.