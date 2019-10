En effet, comme l'explique le club, "les présidents du Stade toulousain et du Castres olympique, Didier Lacroix et Pierre-Yves Revol, accompagnés respectivement de leurs managers Ugo Mola et Mauricio Reggiardo, seront également présents à l'entame de cette conférence de presse."

Une initiative commune imaginée pour apaiser les esprits avec plusieurs saisons marqués par une forte tension autour des duels entre les deux équipes. Ces derniers mois, les dirigeants toulousains et castrais avaient appelé de leurs vœux des rapports plus raisonnables entre les deux clubs, ainsi qu'entre leurs supporters.