Les champions de France glanent un succès important face à la Section Paloise (24-23). Sans jamais être parvenus à se défaire de l'étau Palois, les Stadistes assurent l'essentiel grâce à une première période dont le contenu fut satisfaisant. Les Béarnais ramènent un bonus défensif en toute fin de rencontre mérité, qui confirme les bonnes dispositions entrevues depuis le début de la saison.

Soucieux dans les gestes et les attitudes, les Stadistes ont démarré cette rencontre avec efficacité. Un moindre mal pour sortir de l'ornière au classement et rassurer son monde après une entame de championnat délicate. Multipliant les séquences de jeu autour des rucks, les Stadistes furent flamboyants sur les courses en contre. Face à une Section habile elle aussi balle en main, le spectacle était garanti à Ernest-Wallon. Pita Ahki, encore omniprésent dans la rencontre, viendra en force inscrire le premier essai de la rencontre faisant admirer sa puissance inévitable (8-3, 17ème). Dans la continuité, Mathis Lebel prend la poudre d'escampette, s'autorise un numéro en solitaire plein de vitesse et de conviction pour faire llever tout un stade devant autant de finesse d’exécution sur la réalisation de l'action (15-3, 20ème).

Mais c'était sous-estimer la capacité de réaction de Palois, fringants comme pas possible sur leurs possessions et pas franchement récompensés de leurs initiatives. Lucides sur les transitions, malheureux sur la conclusion, voilà un résumé du premier acte des Béarnais seulement récompensés de deux pénalités converties par Colin Slade. On ne comptait plus les situations dangereuses créés sur des relances de fond de terrain par Charly Malié et ses partenaires. Sans succès, dans une première période enjouée et pleine de promesses pour la suite (15-6, 40ème).

La Section séduit

Les visiteurs accentuaient cette impression de vitalité et d'organisation adéquate sur des séquences bien senties. Watisoni Votu échappera un ballon d'essai sur la ligne dès la reprise des débats. Ce n'était que partie remise, Toulouse assurait l'essentiel mais ne montrait pas non plus de signes nets dans la domination. Dans le sillage d'un Zack Holmes adroit au pied (14 points), les hommes d'Ugo Mola procédaient par contre la plupart du temps. Tout en s'exposant à des Palois décomplexés avec cet essai de Charly Malié (21-16, 67ème) qui faisait douter tout un stade. Au final, la Section ira même chercher un bonus défensif récompensant cette abnégation de tous les instants par Samuel Marques (24-23, 79ème).

Toulouse est encore loin de maîtriser son rugby, et ne doit son salut qu'avec une première période de qualité pour effectuer une remontée au classement. Bien loin des aspirations Paloises, agréables et généreux confirmant que ce début de saison n'était pas le fruit du hasard.