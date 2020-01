Semaine après semaine, Toulon se bonifie et la performance du jour face à Castres s’inscrit dans cette lignée. Les joueurs de Patrice Collazo ont largement dominé les débats en se rendant la tâche facile, optimisant leurs temps forts et capitalisant sur l’indiscipline du CO. Si dans ce domaine, le RCT ne s’est également pas montré exempt de tout reproche avec le carton jaune contre Romain Taofifenua (15’, plaquage dangereux) et l’exclusion de Corentin Vernet pour deux avertissements sur des actes d’antijeu (59’ et 76’), les 15 pénalités des Castrais ont été rédhibitoires.

