Facile, trop facile pour le RCT. Le club varois a signé ce dimanche soir un huitième match consécutif sans défaite, toutes compétitions confondues, et s'empare ainsi de la 3e place du Top 14. Sur la pelouse de Mayol, et pour le « jubilé » de Mourad Boudjellal, Toulon a surclassé Clermont sur le score de 41 à 19, bonus offensif en poche. Pour son premier match de Top 14, le deuxième ligne sud-africain Eben Etzebeth a inscrit un essai sur interception (5e), avant que son équipe déroule par la suite. Bryce Heem (15e), Beka Gigashvili (25e), Raphaël Lakafia (39e), Julien Hériteau (50e) et un essai de pénalité (59e) sont venus aggraver le score.

En face, Clermont a subi tous les impacts et n'a que très rarement réussi à inquiéter son adversaire. Malgré les trois répliques de Sipili Falatea (34e), Damian Penaud (45e) et George Merrick (79e), l'ASM a subi un lourd revers. Toulon est de retour aux avant-postes ! Après un début de saison mitigé, le club de la Rade a signé un quatrième match sans défaite en Top 14. En clôture de la 11e journée, ce dimanche, et devant 17 287 spectateurs présents à Mayol, les coéquipiers de Raphaël Lakafia ont impressionné, avant de régaler leur public. Pris à la gorge dès les premières minutes, les Clermontois n'ont fait que constater les dégâts.

Eben Etzebeth déjà adopté, la mêlée clermontoise à l'agonie

La clé du match se trouvait devant, ce soir. Comme à leur habitude, les hommes de Patrice Collazo ont mis une pression dingue sur le pack adverse. Résultat, un pack toulonnais en démonstration, et une mêlée clermontoise à l'agonie. En grande difficulté sur son axe droit, Rabah Slimani a subi les foudres de son vis-à-vis Jean-Baptiste Gros. Au total, quatorze pénalités concédées par Clermont. Beaucoup trop pour un match à l'extérieur. Sans compter les nombreux impacts subis dans le jeu courant, ou encore les touches perdues et les difficultés à défendre les mauls varois

Le RCT a lui été porté par sa recrue phare, Eben Etzebeth. Pour son premier match en Top 14, le géant sud-africain a été élu homme du match. Décisif dès la 5e minute sur une interception de quarante mètres, le deuxième ligne a ensuite survolé au sein de son paquet d'avants. 5 prises de balle en touche (dont 2 sur lancers adverses), 100% au plaquage, 0 pénalité concédée... En bref, un match parfait pour celui qui a reçu une ovation de Mayol à sa sortie. Pour Toulon, les gros rendez-vous vont désormais se succéder, avec un déplacement sur la pelouse du Stade Toulousain la semaine prochaine. Clermont, de son côté, devra réagir lors de la réception de Castres.