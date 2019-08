"Avant le début de saison, on aurait signé pour avoir cinq points sur les deux premiers matchs. On les a au bout d’un seul. Donc on va essayer de tenir cet objectif qui est de prendre zéro point à Bordeaux." Présent en conférence de presse avant le déplacement du RCT à Bordeaux, samedi, Mourad Boudjellal ne se prive pas de manier l’ironie. Mais derrière la formule du président du club varois se cache bien son état d’esprit. Malgré un début de saison plutôt réussi, hors de question de céder à un quelconque emballement : "Le weekend dernier n’est pas un aboutissement. On a joué contre une équipe d’Agen qu’il ne faut pas surévaluer, parce qu’elle a été reconstituée, avec beaucoup de nouveaux joueurs. On a vu sur certaines actions qu’ils pouvaient parfois manquer de repères, donc on ne se prend pas le bourrichon comme on dit dans le sud".

La prudence, c’est aussi ce qui prédomine dans le discours de Patrice Collazo. "Gagner à l’extérieur, un premier match de championnat, dans un contexte qui n’est pas toujours facile, c’est bien pour le moral de l’équipe, pour la confiance dont on a besoin et cela permet de se mettre dans une bonne dynamique", se réjouit l’entraîneur avant de tempérer car "c’est l’enchaînement des matchs qui nous permettra de voir si on arrive à être constant, à commencer par ce weekend."

" Je ne vois pas Bordeaux nous faire de cadeau "

Et le RCT aura certainement fort à faire, contre une équipe qui a dominé le champion de France sortant, 30-25, lors de la première journée. "Je pense que Christophe Urios commence à mettre sa main sur l’équipe, on le voit dans la manière dont elle joue, dont elle s’engage. Elle met énormément d’intensité dans les phases de rucks. Donc il faut qu’on soit déterminé dès notre montée dans l’avion. Car je ne vois pas Bordeaux nous faire de cadeau", prévient Collazo.

Mais prudence ne veut pas dire manque d’ambition. S’il reconnaît les qualités de son adversaire, le technicien ne masque pas non plus une certaine confiance. "Je sens qu’on est bien préparé physiquement. Cette saison on est parti sur un nouveau fonctionnement avec l’arrivée d’Alex Marco (l’ancien préparateur physique du Stade français, ndlr), une nouvelle méthode et une nouvelle façon de s’adresser aux joueurs. Une méthode à laquelle ils ont bien adhérée. Et on le voit, avec des joueurs qui retrouvent beaucoup de sensations, comme Julian Savea. Des joueurs comme Julien Hériteau ou Théo Dachary, on sent qu’ils ont du gaz. Devant, quand on voit le match de Mamuka (Gorgodze)… Donc il y a des satisfactions et je pense qu’on est dans le vrai", poursuit-il, tout en insistant sur un point : la discipline. Pour lui, hors de question de revivre la même situation que face à Agen, avec deux cartons jaunes pris coup sur coup en seconde période.

Produire un jeu qui nous correspond

Au-delà d’une bonne préparation physique, le RCT veut aussi s’appuyer sur une identité de jeu bien définie. Et là aussi, les choses semblent se mettre en place à en croire le talonneur fraîchement débarqué sur la Rade, Christopher Tolofua. "Même si on est encore un groupe en construction, on commence à consolider nos bases, à savoir la mêlée, la touche et les mauls. On veut jouer debout, être dans l’avancée sur les contacts. On veut vraiment essayer de produire un jeu qui nous correspond plutôt que de se lancer dans de l’adaptation permanente", insiste-t-il.

Pour cela, les Varois peuvent compter sur un renfort de poids : Ben Te’o. L’international anglais fait partie du groupe de joueurs retenus pour le déplacement à Bordeaux. Une première depuis son arrivée à Toulon. Si Patrice Collazo n’a pas dévoilé s’il débuterait ou non la rencontre, il a confié tout le bien qu’il pensait de son nouveau joueur : "Un vrai centre, premier ou deuxième qui va apporter une certaine stabilité au milieu du terrain. Un joueur aussi à l’aise techniquement, avec des qualités d’angle de course, en tant qu’ancien joueur de XIII, avec une bonne lecture du jeu et qui communique énormément."

En revanche, le club sera toujours privé de neuf internationaux, parmi lesquels Anthony Belleau, dont la situation agace son président. "Le prendre pendant deux mois pour qu’il n’ait pas une minute de jeu, ça veut dire quoi ? Il est nul ? Il est blessé ? Je ne comprends pas. On le juge sans lui donner sa chance. Et à côté, il y a des mecs qui sont sur le circuit depuis des années, ils ont quoi à prouver sur un match ? Je ne comprends pas la gestion et je trouve que c’est manquer de respect au joueur." Le message est passé.

Thibault Sarrazin