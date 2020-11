Hier dans la soirée, c'est Lucas Tauzin lui-même, via une story postée sur son compte Instagram, qui l'a annoncé à tout le monde. L'ailier toulousain de 22 ans va se faire opérer du menisque du genou gauche et sera indisponible durant au moins 4 mois. Mardi dernier, lors de la séance d'entraînement, celui qui vient de prolonger son contrat chez les Rouge et Noir jusqu'en 2024 sort de la pelouse sans pouvoir poser sa jambe gauche sur le sol. Alors que cette dernière était déjà bandée, Tauzin retourne aux vestiaires. Un coup dur pour Toulouse qui compte déjà de nombreux absent et qui devra composer sans son ailier jusqu'au printemps.