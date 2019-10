Le Docteur Hans-Peter Wild, propriétaire du Stade Français vient de prendre des décisions qu'il a exprimées par communiqué. la principale : Thomas Lombard deviendra Directeur Général du club après la Coupe du Monde et sera présent à plein temps au club à partir du 4 novembre. Une information révélée par Midi Olympique le 6 octobre. Ex-international dans les années 90-2000, Thomas Lombard était devenu commentateur sur Canal + et sur RMC.

Mais Heyneke Meyer conserve ses prérogatives de Directeur Sportif et d'entraîneur principal. "Je n’ai jamais contacté d’autres entraineurs pour le remplacer ; je ne connais ni Vern Cotter ni Gonzalo Quesada et je ne les ai donc jamais rencontrés. Je continuerai de financer et diriger le club dans le but d’en faire l’une des meilleures équipes en France et à l’international.Nous donnerons plus de détails lors de la Conférence de Presse du 31.octobre prochain" a expliqué Wild. Par ailleurs Fabien Grobon, actuel directeur général quitte ses fonctions. Dominique Martin prendra des fonctions de directeur administratif et financier dès les 18 octobre. Il remplace Jean-Romain Sintes.