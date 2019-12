Nouveau coup dur pour le Stade français. Le trois-quarts centre Julien Delbouis (20 ans) s'est blessé à l'entraînement après le match de Top 14 face à Brive. Il souffre d'une rupture du biceps fémoral d'une cuisse et d'une rupture du ligament latéral externe du genou. Il sera opéré ce vendredi dans une clinique de Neuilly-sur-Seine. Le jeune champion du monde des moins de 20 ans, sacré en juin dernier, devrait être absent des terrains entre quatre et cinq mois minimum et ne devrait donc plus rejouer cette saison. Il était jusque-là très largement utilisé (10 feuilles de match sur dix possibles en Top 14 dont 7 titularisations) par le staff technique, aussi bien par le Sud-Africain Heyneke Meyer avant son départ que par le duo Sempéré-Arias. Surtout, il était dans la liste des joueurs suivis par le staff du XV de France. A ce sujet, il avait notamment rencontré le sélectionneur Fabien Galthié, comme quelques-uns de ses partenaires. Malgré sa longue indisponibilité, le Stade français ne devrait pas engager de joker médical.