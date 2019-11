Il affichait un grand sourire. Malgré le froid, le pilier droit de Toulon Emerick Setiano avait gardé sa tenue combat, savourant ce deuxième succès l'extérieur de la saison qui permet au RCT. Sous une pluie tenace, son équipe n'a pas livré un grand match mais elle a réussi à prendre quatre points malgré une entame de match en faveur de la Section. "Nous avons été sereins dans notre stratégie qui était de mettre la pression sur les Palois en jouant chez eux. Ça n'a pas été simple car ils ont bien résisté. Notre essai nous a permis de mettre la main sur le match, mais on s'est fait peur, notamment sur les ballons portés mais nous avons réussi à garder notre calme."

Il est vrai que le RCT a donné une leçon de stratégie pour remporter un match à l'extérieur. Les Varois ont dominé sur les bases, en mêlée et en touche, et ils ont pu s'appuyer sur Baptiste Serin, Louis Carbonel et Anthony Belleau pour gérer le reste, avec notamment de multiples options dans leur jeu au pied pour maintenir les Palois loin de leur en-but. Emerick Setiano se félicitait de la constance affichée par ses partenaires pendant 80 minutes, n'offrant pas d'opportunités aux Palois qui se sont épuisés à remonter le terrain : "Dans ces conditions, sur un terrain gras, il fallait s'appliquer à faire bien les choses simples. On essaie de travailler à l'entraînement sur notre concentration donc c'est positif."

Ce match "n'était pas très beau à voir" selon Sergio Parisse mais les Toulonnais ont remporté une guerre de tranchée qui devrait compter dans la saison du RCT car les joueurs de Patrice Collazo avait fait de ce match une priorité selon Setiano : "C'était une équipe en concurrence directe avec nous donc nous voulions prendre des points. En prendre quatre contre le troisième du championnat, c'est vraiment bien même si on ne sait pas encore comment ça va évoluer." Pour les Toulonnais, ce succès laisse à penser que la pente est ascendante.