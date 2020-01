L'été indien béarnais. Son soleil chatoyant, ses douces températures, sa Section en pleine forme, sur tous les terrains du Top 14. Le souci, c'est que la saison automne-hiver arrive sans prévenir, brutalement, pour ne pas dire sournoisement. Et prends à défaut tous les Palois, sans exception. Le supporter du Hameau avait senti les premiers frimas avec la contre-performance à domicile face au Racing 92. Elle a désormais une sacrée gueule de bois de lendemain de réveillon après le Boxing Day. Et rien n'y a fait, pas même l'arrivée des cadeaux sous le sapin que pouvaient symboliser Luke Whitelock et Ben Smith, en provenance directe du temple du rugby qu'est la Nouvelle-Zélande. Whitelock n'a pour le moment pas véritablement pesé sur les rencontres, sans qu'on puisse l'en blâmer. Quant à Ben Smith, 28 minutes auront suffi pour l'envoyer au placard, carton rouge et commission de discipline dans la valise, avec deux matchs de suspension à la clé après sa première apparition en Top 14 face au Stade Français.

Un président en colère

Et les raisons de s'agacer se sont accumulées sous le sapin. Après la petite sortie de Julien Fumat sur les supporters béarnais au Hameau, avec pour seule conséquence - positive - un stade plein pour la réception de l'UBB, c'est Bernard Pontneau, président du club, qui est sorti de sa réserve. Au micro de nos confrères de France Bleu Béarn, et 24 heures après les propos de Yannick Bru (Aviron Bayonnais) sur "ces arbitres vidéo qui devraient arrêter de prendre l'apéro devant les matchs", le président palois a lui aussi adressé une pique au corps arbitral. "j'aimerais que les arbitres parlent à mon capitaine (Quentin Lespiaucq) de la même manière qu'ils parlent aux autres, juste par souci d'égalité" a-t-il fait remarquer, avant d'ajouter "je trouve qu'on n'est pas traité de la même façon que les autres, et je tenais à le dire". Pour ne pas taxer trop vite Bernard Pontneau d'un certain manque d'objectivité propre à tout dirigeant défendant son club, il faut souligner que certaines décisions de Pierre Brousset lors du match face à l'UBB ont eu du mal à être interprétées, y compris par les observateurs de la rencontre.

Un jeu timoré

Mais là ou Bernard Pontneau fait aussi preuve d'honnêteté, c'est quand il concède que son équipe est la première responsable de sa situation actuelle (10e au classement, à égalité de points avec le 12e, et à 6 points du barragiste). "Je considère que si on veut évoluer, il ne faut s'en prendre qu'à soi-même" a notamment martelé le président béarnais. Et les avants sont peut-être plus spécifiquement dans le viseur. Si l'infirmerie est bien garnie et explique le manque de fluidité et de réussite dans la conquête, que dire des huit touches gâchées par la Section face à Bordeaux, alors que l'UBB n'avait jamais vraiment réussi à tuer le match ? Et ce n'est pas le seul secteur de jeu qui a fait défaut aux Palois lors de cette dernière rencontre. Le jeu des arrières a également été dans le viseur des remarques, notamment de la part de Nicolas Godignon, co-entraîneur de la Section. " On se pose trop de questions. Dès que ça ne va pas, on commence à paniquer. Il y a eu de bons choix, mais il y a aussi eu un manque d'efficacité dans la réalisation." Et que dire des fautes de main ? Face au leader bordelais, le nombre d'en-avant s'est multiplié dans des situations pourtant intéressantes pour les Béarnais, systématiquement dans le camp de leurs adversaires.

Si Pau a tout de même fait le choix de la raison en arrachant le point de bonus défensif en toute fin de rencontre, le contrat que s'étaient auto-fixés les joueurs entre eux n'est pas rempli. Charly Malié a eu beau saluer, avec raison, l'état d'esprit "irréprochable" du groupe, Lucas Rey a bien pu remercier le public du Hameau venu nombreux pour pousser face à l'UBB... le résultat n'est pas à la hauteur pour les Béarnais, forcément déçus. Sur ce bloc de trois rencontres, la Section espérait s'ancrer dans le top 6 grâce à deux victoires. Il faut désormais recevoir La Rochelle, pour espérer glaner 4 points. Mission délicate au vu de la forme actuelle du SR, qui pourrait bien se transformer en père fouettard... en retard.

