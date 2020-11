Durant le mois d'octobre, le néo demi de mêlée de l'ASM Clermont Auvergne Sébastien Bézy a marché sur l'eau. Formant un duo plus que complémentaire avec Camille Lopez à la charnière auvergnate, l'ancien Toulousain a hissé haut son niveau de jeu, et celui de toute son équipe. Avec cinq essais en quatre rencontres disputées le mois dernier, Bézy est le meilleur marqueur de son équipe et aura l'occasion de confirmer son bon début de saison dimanche dans le choc opposant son équipe au Stade rochelais.