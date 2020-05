L'ancien All Black Julian Savea a annoncé son départ de Toulon et son envie de retourner jouer chez lui en Nouvelle-Zélande. "Merci à tous ceux qui m'ont soutenu lors de ces deux dernières saisons au RCT", a déclaré l'ailier de 29 ans sur son compte Instagram mercredi. "Je serai toujours reconnaissant pour cette expérience et le temps passé à Toulon", a ajouté le joueur dont le contrat arrivait à échéance en fin de saison.

Savea, champion du monde 2015 avec les All Blacks (54 sélections), avait connu des débuts difficiles après son arrivée à l'été 2018.

"Je vais demander un test ADN. Ce n'est pas Savea qu'on a recruté mais 'Savéapas'. Ils ont dû le changer dans l'avion", avait ainsi grincé le président toulonnais de l'époque Mourad Boudjellal, en février 2019, ajoutant que le joueur "n'était plus le bienvenu à Toulon".

"Essayer de reprendre le rugby en Nouvelle-Zélande"

L'objectif de Savea, à l'arrêt depuis deux mois en raison de la suspension de toutes les compétitions de rugby provoquée par la pandémie de nouveau coronavirus, est "d'essayer de reprendre le rugby en Nouvelle-Zélande ou de trouver un nouveau contrat".

Avant de rejoindre Toulon, Savea portait les couleurs des Hurricanes, la province de Super Rugby de Wellington. L'annonce de son départ survient juste après celle de la signature aux Highlanders, une autre province néo-zélandaise, du All Black Nehe Milner-Skudder, dont l'arrivée à Toulon n'a cessé d'être reportée.

La Nouvelle-Zélande a monté un championnat, le Super Rugby Aotearoa, qui doit débuter le 13 juin, pour remplacer le Super Rugby, le championnat des provinces de l'hémisphère Sud, suspendu en raison de la pandémie.

En France, la reprise des compétitions de rugby n'est prévue qu'en septembre.