Saïd, c'est une victoire qui doit vous faire du bien, surtout avec les ressources que vous avez montrées après avoir été menés 21 à 3...

On était venu ici avec l’intention de gagner parce que nous avions besoin de points au classement. Nous avons déjà perdu trois fois à la maison. Il fallait garder notre dynamique à l’extérieur après la victoire à Agen. Alors oui la réaction est belle, mais si on veut être exigeant et réaliste, on a fait une mi-temps pas à notre niveau, vraiment moche. On a fait preuve de caractère. On a joué avec la tête aussi et on a su se remettre dedans et passer devant au tableau d’affichage.

Vous avez senti à la mi-temps que ça pouvait tourner ?

En jouant plus précisément, nous les avons mis sous pression et à la faute. On a reconstruit notre deuxième mi-temps en revenant trois points par trois points. On a su scorer dans un moment très important, à 14. Il y a eu de belles réactions en mêlées. Mais je le répète, notre première mi-temps n’est pas à notre niveau et si l’on répète ça, on va prendre des fessées.

Comment tu expliques justement ce Brive aux deux visages ?

À l’échauffement déjà on voyait qu’il y avait beaucoup de tension. On a manqué de précision rien qu’à l’échauffement. On n’a pas voulu s’exciter et avoir des paroles négatives mais on a attaqué cette première mi-temps avec un manque de précision. Dès qu’on lançait le jeu, nous faisions une faute, un en-avant… Des lancers et des annonces en touche pas forcément adaptés. On a été bousculé en mêlée. Une première mi-temps à oublier. Puis après une belle réaction collective. Il nous fallait quatre points, on les a et c’est le plus important !

C'est votre second succès à l'extérieur consécutif...

Ça fait du bien. Comme je l'ai dit on a perdu des matchs à la maison contre des grosses équipes. Il fallait que l’on se donne un peu de marge avec cette zone rouge qui fait peur à tout le monde pour pouvoir jouer un peu plus libérés et éviter de faire des premières mi-temps comme celle de ce soir.

Qu'est-ce qu'il s'est passé dans les vestiaires pour que votre visage change littéralement en deuxième période ?

Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Il y a des paroles que l’on ne peut pas dire devant la presse. Mais en résumé c’est que nous avions fait une première mi-temps catastrophique. Nous voulions vite passer à autre. Nous sommes ressortis vite pour décompresser, penser à autre chose et repartir avec un visage plus conquérant en deuxième mi-temps.

Ce résultat vous donne de l'air au classement. Vous abordez la réception de Lyon avec de la confiance ?

Si on fait la même première mi-temps on va en prendre 40. On a du boulot, on se doit d’être plus précis. On a repris un peu confiance en nous mais ça reste fragile. Il faut encore beaucoup de boulot de notre part pour rester à cette dixième place.

En deuxième mi-temps vous avez été beaucoup plus joueurs, ça a été une demande du coach à la pause ?

Ce plan de jeu avec ces lancements nous les avions déjà en première mi-temps mais sauf que dès la première passe, on perdait le ballon ou on était contré. Ils montaient très forts et nous n’étions pas dans de bonnes prédispositions pour jouer sur les extérieurs. En deuxième mi-temps on a eu de meilleurs ballons en conquête, nous avons pu jouer dans l’avancée ce qui nous a permis d’écarter. Puis nous avons des mecs sur les extérieurs qui savent faire la différence quand ils ont le ballon. C'est du beau rugby quand on joue comme ça. Tous les joueurs prennent plus de plaisir à jouer comme ça plutôt qu'en ne faisant que taper et presser l'adversaire. Mais ça fait partie du jeu aussi et de la stratégie.

Contre Castres, c'était le premier d'un enchaînement de trois matchs en quelques jours que vous pouvez aborder avec de la confiance après cette victoire ?

La victoire contre Lyon, il nous la faut. Si on veut rester à cette place et avoir un matelas un peu plus confortable sur la zone rouge, il nous faut cette victoire. On a un bloc de trois matchs très important. Il va falloir récupérer. On a trois jours de repos avant de se retrouver samedi pour mettre en place nos lancements et notre stratégie pour recevoir Lyon. Ça va être un peu bizarre mais on va s’adapter et on va faire front en équipe comme ce soir.