"J'avais besoin de vite passer à autre chose. Et voilà, c'était mieux pour moi de démarrer le match (ndlr contre Lyon), de vite basculer sur le club. J'ai été forcément déçu et frustré de ne pas partir au Japon, mais je suis content de retrouver Toulon. Des explications ? Oui, j'ai eu Jacques Brunel par téléphone et nous avons discuté." Le deuxième ligne devrait par ailleurs être une nouvelle fois capitaine du RCT, pour la réception du Racing 92, dimanche.

Pierrick Ilic-Ruffinatti