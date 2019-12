Le fait de l'année

C'est une année sans titre pour le Racing 92, l'un des gros bras du continent européen, d'ailleurs un peu plus épaissi par les arrivées de Simon Zebo et Finn Russell à l'intersaison. Battus par Toulouse en quarts de finale de Champions Cup (21-22), les Franciliens ne se sont finalement jamais relevés de cette défaite, mordant peu après la poussière en match de barrages, face à La Rochelle (13-19). Pour mémoire, ce quart de finale de Top 14 dut être disputé à Colombes, un concert de Mylène Farmer ayant alors occupé Paris-La Défense-Arena.

Le joueur

Leone Nakarawa est un rugbyman hors du commun, probablement le plus doué de la planète à son poste. Revenu du Mondial japonais avec quinze jours de retard sur la date prévue, le Fidjien a néanmoins vu son contrat rompu par les dirigeants Franciliens, très agacés que Nakarawa ait zappé deux des matchs les plus importants de l'automne 2019, en championnat face au Stade français et en coupe d'Europe contre les Saracens. Depuis, Nakarawa s'est engagé avec Glasgow.

Le match

La rencontre ayant incarné l'année 2019, au Racing, est une défaite. Le quart de finale européen, perdu face au Stade toulousain, fut simplement sublime, marqué par de très beaux essais, des rebondissements dignes d'un bon thriller et un épilogue haletant. Passé cette désillusion, les Franciliens furent d'ailleurs incapables de rebondir en championnat.

La défaite qui fait tâche

Nul n'aurait cru les Franciliens capables de sortir du championnat dès les quarts de finale de la compétition. Et pourtant... Dominés cet après-midi là par La Rochelle dans tous les compartiments du jeu, dépassés par la fougue de Thomas Jolmes et la baraka de Geoffrey Doumayrou, les coéquipiers de Maxime Machenaud avaient ce jour-là quitté la scène domestique par la petite porte, conduisant le président Jacky Lorenzetti à ce terrible constat : "Je remarque que la paire Iribaren-Russell du début de saison a été plus performante que la paire Machenaud-Russell du printemps. [...] Au rugby, il vaut mieux 23 bons joueurs qui jouent ensemble que 23 stars qui jouent chacun de leur côté."

La déclaration

Jacky Lorenzetti, au sujet du divorce entre Laurent Travers et Laurent Labit, lesquels marchaient main dans la main depuis quinze ans : "Je ne suis pas leur témoin de mariage mais je suis leur chandelle. Je vis avec eux. On se voit tous les matins, on prend un café ensemble et ces dernières semaines, je n'avais pas besoin de scruter pour constater les regards qui se détournent, les yeux qui se fuient. Cette séparation a été douloureuse pour l'un et pour l'autre".