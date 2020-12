Si les précédents duels entre les deux formations furent prolifiques et spectaculaires, cette rencontre aurait t'elle les mêmes considérations durant ce Boxing Day ? En d'autres temps, assurément, mais les conditions climatiques s'étant invitées, perturbant largement les débats, on repassera. Les Maritimes démontrent tout de même une certaine rapidité avec le vent de face, sortant quelques libérations permettant d'acculer le bloc défensif Héraultais. Ihaia West ouvrira les hostilités après qu'Anthony Bouthier lui réponde pour des faits similaires (3-3, 8 ème). Mais un fait de jeu majeur viendra agrémenter ce duel, Will Skelton sera exclu définitivement après une charge à l'épaule à destination de la tête de Paul Willemse. Monsieur ThomasCharabas adresse le carton rouge (18 ème). De quoi ébranler le leader Rochelais ? Pas vraiment, les troupes de Jono Gibbes, malgré des pertes de balles en touche et quelques maladresses évidentes dans le jeu courant, vont s'efforcer à contrarier une réplique du MHR pour le moins timide. Symbole de cette résilience, une percée sur une quarantaine de mètres de Brice Dulin, qui sème le désordre dans les rangs montpelliérains dans les ultimes instants de ce premier acte. Action qui amènera la pénalité de West pour coiffer au tableau d'affichage les Cistes juste avant la pause (9-6, 40 ème). La suite pouvait-elle s'annoncer indécise à plus d'un titre ?

La Rochelle, combattant leader

Rapidement, le suspens était étouffé ou presque après un renvoi littéralement cafouillé par la défense du MHR. Opportuniste, le capitaine Kévin Gourdon aplatira au pied des poteaux pour un écart déjà substantiel (16-6, 42 ème). Un essai représentatif des limites Héraultaises dans l'engagement et l'agressivité face à la robustesse globale des locaux, notamment dans le jeu au sol et sur les duels. Jamais en mesure de rivaliser sur la conservation, Ihaia West et Brice Dulin distribuaient un jeu au pied pertinent, contraignant les visiteurs à des sorties de balles complexes. Patients et plutôt surs de leurs faits, les Rochelais construisaient leur succès par la force de leurs avants dominateurs sur les phases statiques. Un comble malgré l'infériorité numérique et l'absence préjudiciable de Skelton. Les locaux assurant le score avec quelques réalisations supplémentaires de Ihaia West pour écarter une timide menace des Héraultais (22-9, 80 ème). Succès fédérateur, conditions délicates, duel à son avantage, La Rochelle incite au respect et assume un peu plus cette place de leader, s'appropriant avec brio le contexte et faisant preuve de maturité face à l'adversité. Du côté du MHR, l'inquiétude demeure, parfois caricatural dans son organisation et ne profitant jamais d'une supériorité numérique, les Héraultais ont abdiqué sur trop de secteurs et ont pu mesurer le décalage les séparant des grosses écuries à ce moment de la saison.