Si les champions de France ont dit adieu aux jokers coupe du monde (Hino, Kok, Visagie et donc Richie Arnold, frère de...), ils ont découvert pour la première fois à l’entraînement le deuxième-ligne international australien (22 capes, 29 ans, 2,08 m et 120kg) en ce tout début de semaine. Le joueur a fait montre de beaucoup application et d’une certaine adresse.

Révisant les gammes en touches ou sur les renvois en fin de séance avec l’anglophone et autre deuxième-ligne Richie Gray, le Wallaby s’est surtout vu apprendre le fameux « Mili mili patia », cette ronde qui achève chaque entraînement, chaque match. Sauf que tout nouveau a droit à son bizutage en étant seul au milieu, devant improviser la fin de ce chant avec sa propre culture. Qualifié pour la Champions Cup, le discret Rory Arnold aura apprécié.