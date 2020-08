Où avez-vous vécu le confinement ?

Je suis resté dans notre maison en France, aux côtés de mon épouse. J'ai essayé de faire un maximum de sport et avec ma femme, nous avons aussi tenté de manger au maximum des choses saines, afin de rester en forme. […] Sincèrement, nous étions heureux de passer du temps tous les deux : l'an passé, le rugby international nous avait en effet tenus éloignés l'un de l'autre pendant une très longue période.

Quelle est la situation en Afrique du Sud, concernant l'épidémie de Covid 19 ?

C'est difficile, au pays, de savoir réellement combien de cas sont recensés, eu égard aux conditions de vie. Mais j'ai vu que les rugbymen avaient repris l'entraînement cette semaine, c'est donc un signe encourageant. Mais rien n'est figé, on vit un peu au jour le jour, comme partout...

Vous avez seulement disputé un match amical, face à Aurillac, avant de débuter la saison contre la Section paloise ce week-end. Est-ce suffisant ?

Je ne suis pas trop inquiet, même s'il aurait été préférable, pour le rythme et la connaissance du plan du jeu, que nous affrontions Toulouse le week-end dernier (le match a été annulé, N.D.L.R.). En cette période très complexe pour tout le monde, il faut avant tout être prêt à encaisser tout ce qui se présente. C'est mentalement qu'il faut être fort. Pour le reste, on est prêts, affûtés : la saison peut démarrer.

La presse anglaise a récemment évoqué le fait que vous puissiez rejoindre Bath, à la fin de la saison. Qu'en est-il vraiment ?

C'est une fausse information. Il me reste encore deux ans de contrat à Montpellier. Je suis très heureux ici ; j'espère aller au bout de mon contrat et même le prolonger quelque peu...

Quelle est votre ambition avec Montpellier, cette saison ?

Le but, c'est évidemment de gagner. Mais ce sera un vrai défi : il faudra intégrer les nouveaux joueurs dans le squad, savoir répondre à la longueur de la saison... Mais possiblement, nous avons le talent pour remporter le Top 14.

Quelle est l'ambiance, au club ?

Jusqu'à la saison dernière, Montpellier fut une équipe très marquée par des coachs et des joueurs étrangers. Avec Philippe (Saint-André) et Xavier (Garbajosa), les choses ont changé, nous sommes aujourd'hui sur un projet plus « français ». J'essaie donc de passer le plus de temps possible avec mes coéquipiers français et d'apprendre la langue aussi rapidement que possible... Le rugby est un jeu d'émotion : si nous jouons les uns pour les autres, il peut se passer de grandes choses.

Que pouvez-vous nous dire à propos de Cobus Reinach, le nouveau demi de mêlée sud-africain du MHR ?

Cobie est un joueur incroyable qui complétera bien le travail accompli par Benoit (Paillaugue), une légende du club. Cobus est un joueur de classe mondiale et fut l'an passé l'un des meilleurs éléments du championnat d'Angleterre (avec les Saints, N.DL.R.). Il aura besoin de temps pour s'adapter au Top 14 mais une fois qu'il sera dans le moule, il sera une menace pour les adversaires. Cobus Reinach, je préfère l'avoir avec moi que contre moi.

En quoi le Super Rugby est-il différent du Top 14 ?

C'est différent. Le Top 14 est plus lent que le Super Rugby, où les équipes néo-zélandaises donnent un rythme incroyable aux rencontres, mais c'est un championnat plus physique. La France, c'est un challenge qui me plaît : chaque match est très serré, c'est une bataille.

Jouerez-vous le Rugby Championship avec les Springboks, à l'automne ?

Difficile à dire... Il y aura des réunions à ce sujet demain (mardi) et mercredi ; j'espère que nous aurons quelques réponses quant au déroulé des semaines à venir..