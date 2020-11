C'est une nouvelle que l'on pouvait prévoir. Hier dans la soirée, le journal l'Equipe affirmait que Pierre-Philippe Lafond n'était plus l'entraîneur des avants du MHR, et qu'il n'avait pas participé à la séance d'entraînement d'hier. En coulisse, des bruits courent que le président du MHR, Mohed Altrad, n'aurait pas vraiment apprécié que Lafond "candidate" du côté d'Agen lorsque le club lot-et-garonnais cherchait, la semaine passée, à refonder un staff technique pour remplacer le duo Laussucq-Vaquin remercié plus tôt.

Aussi, l'arrivée d'Olivier Azam, ancien entraîneur des avants du Stade Français et plus récemment de l'équipe des moins de vingt-ans anglais, était un signe avant-coureur de la situation de l'ancien coach de Montauban.