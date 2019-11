Pau dompte la pluie et s'offre le derby à Jean-Dauger

Victoire très importante pour la Section Paloise. Le club béarnais s'est imposé face à Bayonne, ce samedi sur la pelouse de Jean-Dauger. Au cours d'un derby âprement disputé et freiné par des conditions climatiques dantesques, où la pluie n'a cessé de contrarier les deux formations, Pau s'est montré le plus solide et a pris le meilleur sur son adversaire au fil des minutes. Après l'ouverture du score de Romain Barthelémy (10e) en début de match, la Section Paloise a pu s'appuyer sur une conquête solide et une défense irréprochable. Face aux perches, Antoine Hastoy a ensuite ajusté trois pénalités (36e, 55e, 69e), permettant à son équipe de prendre le score au retour des vestiaires. Malgré les efforts des hommes de Yannick Bru en fin de match, les Béarnais ont tenu bon jusqu'au bout et signent leur deuxième succès à l'extérieur de la saison. Deux, comme le nombre de défaites à domicile désormais pour Bayonne.

Top 14 - Thibault Daubagna (Pau) face à Bayonne.Other Agency

Pour le spectacle, on repassera. Pour les essais, aussi. Le derby Basco-Béarnais entre Bayonne et Pau, ce samedi, a accouché d'un triste scénario. Et pour cause, le déluge qui s'est abattu sur Jean-Dauger durant la rencontre a condamné toute velléité offensive, de part et d'autre.

La défense paloise jusqu’au-boutiste

La rencontre s'est résumée a une guerre de tranchée et un duel de buteurs. A ces jeux-là, la Section s'est montrée la plus puissante physiquement, dominant le secteur de la conquête. Les trois pénalités converties pas Antoine Hastoy ont suffit aux hommes de Nicolas Godignon pour l'emporter. Des visiteurs qui ont surtout fait preuve d'une grande générosité défensive. Pendant quatre-vingt minutes, et un peu plus encore.

Sans solution durant toute la partie, Bayonne a tenté, encore et encore, parfois même à quelques centimètres de la terre promise. Dotés d'une discipline rarissime, et d'un sang-froid hors pair, ce soir, les Palois n'ont pas craqué. La dernière séquence bayonnaise, longue de cinq minutes après la sirène est restée infructueuse. Après l'exploit réalisé à Clermont, Pau signe un deuxième succès hors de ses bases et intègre provisoirement le top 6 du championnat. Première alerte en revanche pour Bayonne, qui oublie même au passage le point de bonus défensif.

Par Emilien Vicens.