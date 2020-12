A la suite de mauvais résultats, les dirigeants de la Section paloise ont décidé d'écarter provisoirement le duo d'entraîneurs composé par Frédéric Manca et Nicolas Godignon. Voici le communiqué de presse : "Suite à la défaite face au Castres Olympique dimanche dernier, la Section a décidé de réorganiser son staff sportif. Les co-managers Nicolas Godignon et Frédéric Manca prennent du recul et ne participeront pas à la préparation des matchs. La préparation et l’encadrement du match Section-Worcester de samedi en Challenge Cup sera assurée par le trio d’entraîneurs Thomas Domingo, Geoffrey Lanne-Petit et Paul Tito. Aucun autre commentaire ne sera fait sur le sujet par le club et ses acteurs pour le moment, l’heure est à la mobilisation autour du sportif pour retrouver une dynamique positive."

Le club doit tenir un conseil d’administration ce jeudi pour envisager la suite de la saison. Plusieurs noms circulent déjà pour prendre les rênes du futur staff technique, dont ceux de Christophe Laussucq, Mathieu Blin, Christophe Hamacek et Sébastien Tillous-Borde.

Nicolas Godignon est arrivé à la Section paloise en janvier 2019, au sein du staff technique alors dirigé par le Néo-Zélandais Simon Mannix. Ce dernier étant écarté au mois d’avril, il avait alors pris en charge l’équipe avec Frédéric Manca. Les deux hommes avaient été confirmés à l’issue de la saison, devenant co-managers lors de l’intersaison 2019-2020.