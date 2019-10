Malmenés lors de leurs trois dernières sorties, les Palois ont remis les pendules à l’heure dans leur stade du Hameau lors de cette huitième journée de Top 14. Également revanchard, Castres a manqué de folie et a été trop inconstant pour espérer repartir de Pau avec des points. Avec ce deuxième revers consécutif les Castrais se mettent sous pression avant de recevoir Brive lors de la prochaine journée.

Une entame hachée

La première demi-heure de la rencontre est hachée, les appels à la vidéo réguliers, notamment en défaveur de Palois qui pensent à plusieurs reprises inscrire des essais, refusés par l’arbitre de la rencontre. Ce sont pourtant les Palois qui ouvrent le compteur point, grâce à une pénalité d’Antoine Hastoy qui vient récompenser une bonne séquence (3-0, 6). Mais Castres est pragmatique, efficace aussi. Thomas Combezou fausse compagnie aux défenseurs Palois pour aller aplatir, Julien Dumora transforme (3-7, 14).

Pau prend alors l’ascendant dans le jeu, dans les intentions aussi face à des Castrais en manque d’inspiration. Les Palois grâce à des essais de Samuel Marques (21) et Quentin Lespiaucq (26) prennent l’ascendant, Antoine Hastoy signe un deux sur deux au pied sur ces transformations (17-7, 26). En manque cruel de situation dans le jeu, Castres s’en remet au pied de Julien Dumora pour recoller quelque peu (17-10, 30) mais Antoine Hastoy lui répond dans la foulée (20-10, 40+2). À la pause Pau bascule logiquement en tête (20-10).

Les portes s’ouvrent

Au retour des vestiaires, Pau hausse encore le ton, mais Castres ferraille pour rester dans le match. Finalement, les Palois missionnent encore Antoine Hastoy pour continuer à creuser l’écart (23-10, 46). Pau monte en puissance, est plus incisif, met plus de vitesse aussi dans son jeu et ne tarde pas à être récompensé. Le capitaine courage de la formation Paloise, Quentin Lespiaucq s’offre un doublé (55). Watisoni Votu quelques instants plus tard inscrit l'essai du bonus offensif à ce moment du match. Le buteur continue sa moisson (37-10, 60). Avec cinq points dans les poches, Pau relâche quelque peu ses efforts en défense et se fait punir dans la foulée, Alex Tulou inscrit le deuxième essai Castrais de la journée, Julien Dumora transforme (37-17, 62).

Castres est alors totalement libéré. Les Castrais lâchent les chevaux et reprennent espoir lorsque Julien Dumora va à son tour derrière l’en-but Palois. Il transforme lui-même (37-24, 72). Pau a compris à ce moment du match que le gain du bonus offensif s’était définitivement envolé, Castres lui pousse en quête du point de bonus défensif. En vain le réveil Castrais est trop tardif. Ouf de soulagement pour les Palois qui s’imposent, logiquement et mettent fin à une série de trois revers consécutifs. Les Palois terminent idéalement ce bloc. Prochaine rencontre pour Pau, à Bayonne le 09 novembre.