Pour l'anecdote, on retiendra d'abord que le calendrier n'est pas toujours tendre. Enchaîner les deux finalistes de la saison passée, à l'extérieur, c'est un sacré coup bas du destin. D'autant que les deux dont on cause, ont plutôt la réputation de ne pas être très partageurs quand il s'agit de s'asseoir à leur table.

Une mêlée conquérante

Mais entre temps, la Section Paloise a eu un regain d'appétit. Le club béarnais a déjoué absolument tous les pronostics pour aller s'imposer avec brio dans l'antre de l'ASM. ça n'est donc pas une équipe en proie au doute qui se rendra demain chez ses voisins toulousains, mais bien un groupe solidement accroché à la troisième place du classement.

Et la Section a oeuvré pour cela : face à Clermont, les Vert et Blanc ont affiché des statistiques à faire pâlir d'envie n'importe quel prétendant au top 6. En mêlée, ce sont quatre pénalités, pas moins, qui ont été sifflées contre Clermont grâce au travail de sape des avants palois. Avec le résultat que l'on sait : un essai de pénalité et des occasions de taper au but offertes façon balade de printemps à un Colin Slade qui n'en demandait pas tant. Le Néo-zélandais a scoré à trois reprises, auxquelles s'ajoute un essai plein d'audace. 20 points dans la musette clermontoise, merci Colin et à dans deux semaines.

Mettre le jeu en place

Car il faudra au moins autant d'assurance et de sérieux pour venir défier un Stade Toulousain, certes clairement en difficulté en ce début de saison mais qui n'a pas encore pu totalement s'exprimer dans son jardin (un match... et une victoire, la seule de la saison face au Racing 92, 20-17 lors de la 3e journée). Forcément, avec une dizaine de joueurs partis en vadrouille au pays du soleil levant, les champions en titre ont moins bonne mine. Mais les Palois savent bien à quel point ce type de bête blessée peut se révéler dangereuse quand elle est acculée. "C'est le même type de match qu'à Clermont" martèle Julien Fumat. "On se déplace chez un ogre du championnat, donc on travaille le plus sérieusement possible la semaine, pour essayer de tirer notre épingle du jeu".

Et l'humilité est de mise à Pau : "On a tourné la page" (après Clermont NDLR), assure Fabrice Metz. "On a crée l'exploit, maintenant on se penche sur Toulouse en essayant de mettre notre jeu en place". Et pour cela, le tandem Godignon-Manca va s'appuyer sur l'un des plus vieux adages du sport : "on ne change pas une équipe qui gagne". Priorité sera donc donnée au groupe qui a malmené Clermont.

Le groupe renouvelé

D'autant que l'infirmerie paloise s'est sacrément vidée ces derniers jours : la Section enregistre le retour de Votu, De Daubagna, Pointud, mais aussi de Dumoulin, qui s'est bien remis de sa commotion. Ce dernier devrait, en toute logique, vivre sa première cape en tant que titulaire sous le maillot vert et blanc.

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Pau devrait avoir à faire à une équipe toulousaine sacrément dégarnie : outre la dizaine de mondialistes, Richie Gray s'est blessé à l'entraînement (genou) et le pilier gauche Rémi Hugues n'est toujours pas prêt. Ajoutez à cela Kok (suspendu), Marchang, Aldégheri, Cros et Madaule toujours indisponibles, et les possibilités d'un nouvel exploit s'affichent plus fermement dans le camp béarnais.

On évitera bien sûr de leur rappeler trop fort que la saison passée, le déplacement à Toulouse avait accouché d'une déculottée sans nom. Mince, trop tard. Gageons que cela soit intégré comme une motivation supplémentaire, pour des Palois soucieux de défendre leur troisième place.

Par Pierre Bergot